Zelenski avertizează că situația centralei nucleare Zaporojie este la un nivel critic: „O amenințare pentru toată lumea”

Șeful statului ucrainean a anunțat că centrala se află într-o situație fără precedent, întrucât a fost deconectată de la rețeaua electrică, iar unul dintre generatoarele de rezervă a cedat, potrivit Reuters. În lipsa puterii oferite de generator, procesul de răcire a reactoarelor este afectat, fapte ce crește riscul producerii unei catastrofe nucleare.

Deși în prezent instalația de la Zaporojie nu produce energie, combustibilul nuclear de la centrală trebuie menținut la o temperatură optimă în vederea evitării unui dezastru.

Centrala se află sub ocupație rusă încă din primele săptămâni ale Războiului din Ucraina, iar de atunci, atât autoritățile de la Kiev, cât și cele de la Moscova se acuză reciproc de periclitarea siguranței centralei.

Centrala a fost deconectată de zece ori de la rețeaua de alimentare de la începutul războiului. Luni, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a condamnat deconectarea de la rețeaua energetică.

„Aceasta este o amenințare pentru toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia”, a notat Zelenski la finalul mesajului său de pe X.