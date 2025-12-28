Prima pagină » Știri externe » AIEA a făcut anunțul: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) anunță duminică faptul că au început lucrările de reparație la o linie de transport de energie electrică din apropierea centralei nucleare Zaporojie.
Unitățile 5 și 6 de la Centrala nucleară Zaporojie. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
28 dec. 2025, 16:39, Știri externe

AIEA a anunțat duminică, într-o postare pe X, că au început reparațiile la o linie de transport de energie electrică în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie. Acest lucru a fost posibil în urma unui armistițiu local mediat de AIEA.

Se preconizează că lucrările vor dura câteva zile, într-un efort de a preveni un accident nuclear în contextul războiului în desfășurare.

„Lucrările de reparații de importanță critică la o linie de transport de energie electrică au început în apropierea centralei nucleare din Zaporojie, Ucraina, în urma unui nou armistițiu local. Echipa AIEA monitorizează reparațiile, care se preconizează că vor dura câteva zile, ca parte a eforturilor continue de prevenire a unui accident nuclear în timpul conflictului militar”, a scris AIEA, într-o postare pe X.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a mulțumit ambelor părți pentru că au acceptat acest nou armistițiu temporar în vederea restabilirii transportului de energie electrică între substațiile de distribuție ale Centralei Nucleare Zaporojie și Centrala Termoelectrică Zaporojie.

Centrala Zaporojie se află sub controlul forțelor rusești din primele săptămâni ale războiului, deși aceasta aparține, în mod legal, Ucrainei.

