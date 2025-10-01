Atac asupra Harkovului: Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în zone rezidențiale

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat pe Telegram că cinci dintre răniți au fost spitalizați, toți fiind adulți, iar primarul din Harkov a anunțat că exploziile au declanșat mai multe incendii, notează Reuters.

Attention. September 30, 2025. Ukraine, Dnipro, and Kharkiv were hit by a massive Russian drone attack on civilian infrastructure. This is not a „strike,” it’s murder. Watch the video and don’t ignore it! May these Russian murderers burn in Hell. #StandWithUkraine pic.twitter.com/JIatducqJK — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) September 30, 2025

Regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei a fost o țintă constantă a atacurilor Federației Ruse de la începerea Războiului din februarie 2022.

În Războiul din Ucraina, ambele părți neagă atacată infrastructurii civile, susținând că sunt vizate doar țintele militare.