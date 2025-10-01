Prima pagină » Știri externe » Atac asupra Harkovului: Șase oameni au fost răniți și mai multe incendii s-au declanșat în zone rezidențiale

Șase persoane au fost rănite și mai multe incendii au fost declanșate într-o piață și clădirile rezidențiale din proximitate, în urma unui atac rusesc asupra Harkovului, în noapte de marți spre miercuri.
Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat pe Telegram că cinci dintre răniți au fost spitalizați, toți fiind adulți, iar primarul din Harkov a anunțat că exploziile au declanșat mai multe incendii, notează Reuters.

Regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei a fost o țintă constantă a atacurilor Federației Ruse de la începerea Războiului din februarie 2022.

În Războiul din Ucraina, ambele părți neagă atacată infrastructurii civile, susținând că sunt vizate doar țintele militare.