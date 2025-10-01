Țările NATO, în stare de alertă după mai multe incidente cu drone. Cel mai recent, în Germania 

Mai multe drone au fost observate pe 25 septembrie deasupra unei centrale electrice din capitala statului, Kiel, precum și în apropierea unui spital universitar și a unui șantier naval din orașul portuar, potrivit unui raport Der Spiegel.

Ministrul regional de interne, Sabine Sütterlin-Waack, a declarat miercuri în fața unei comisii a parlamentului statului că au fost observate obiecte zburătoare de „diferite tipuri și dimensiuni”. Procurorul general Stephanie Gropp a declarat că este în curs o anchetă.

Observările au loc în contextul în care multe țări NATO, inclusiv Germania, se află în stare de alertă maximă în urma unei serii de incidente recente. Forțele poloneze au doborât drone rusești care ar fi încălcat spațiul aerian polonez, în timp ce spațiul aerian estonian a fost încălcat de un avion de vânătoare rus. De asemenea, au avut loc o serie de incidente cu drone în Danemarca, care se învecinează cu Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein și-a întărit apărarea împotriva dronelor în coordonare cu alte state din nordul Germaniei, a declarat Sütterlin-Waack, citată de agenția de știri dpa.

Autoritățile din Germania au îndemnat la prudență în ceea ce privește interpretarea excesivă a observării dronelor.