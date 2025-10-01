Anunț dur de la Copenhaga: „Suntem într-o confruntare cu Rusia”. Cum vede Macron amenințarea asupra Europei

Declaraţia a fost făcută imediat după sosirea în Danemarca.

„Suntem într-o confruntare cu Rusia”, a declarat Emmanuel Macron înainte de summit-ul care reuneşte cei 27 de şefi de stat şi de guvern din UE, potrivit Le Figaro.

„De câţiva ani [Rusia] a fost un actor foarte agresiv în spaţiul nostru informaţional. Am văzut acest lucru în timpul alegerilor (…) Un actor care amplifică atacurile cibernetice. Care, evident, a lansat un război de agresiune în Ucraina. Care foloseşte ameninţări nucleare şi care astăzi, după cum putem vedea clar, provoacă atacuri în spaţiul aerian”, a explicat preşedintele francez.

În ultimele zile, în Danemarca au fost raportate mai multe incursiuni ale unor drone neidentificate, acestea fiind atribuite Moscovei.

Tot miercuri, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a îndemnat Europa să pregătească un „răspuns foarte puternic” la „războiul hibrid” al Kremlinului. De asemenea, Rusia este acuzată că se află în spatele pătrunderii a aproximativ douăzeci de drone în spaţiul aerian polonez la începutul lunii septembrie şi a trei avioane de vânătoare în spaţiul aerian estonian câteva zile mai târziu.