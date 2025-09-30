Trump cere din nou o întâlnire Zelenski–Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina: „Trebuie să încheiem asta”

Donald Trump a reluat apelul către o întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și omologul său rus, Vladimir Putin, susținând că doar astfel poate fi pus capăt războiului, scrie Kyiv Independent.

„Trebuie să încheiem asta și să o facem prin forță. Dacă am fi slabi, nici nu mi-ar răspunde la telefon. Zelenski trebuie să-i aducă împreună și să rezolve situația,” a spus liderul de la Casa Albă în fața unor generali americani.

Trump și-a exprimat dezamăgirea față de Putin, afirmând că l-a avertizat că un război de durată „nu arată bine” și că îl face să pară „un tigru de hârtie”.

El a adăugat că Rusia și Ucraina pierd „între 5.000 și 7.000 de soldați pe săptămână”, numind conflictul „cel mai grav de la Al Doilea Război Mondial”.

Zelenski e dispus pentru o întâlnire, Kremlinul respinge ideea

Deși Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu Putin, Kremlinul a respins în repetate rânduri ideea, invocând refuzul Ucrainei de a accepta condiții precum renunțarea la aderarea la NATO și cedarea unor teritorii.

În discursul său, Trump a mai spus că a ordonat repoziționarea unui submarin nuclear american „aproape de apele rusești”, subliniind că Statele Unite sunt „cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei” la tehnologie navală.