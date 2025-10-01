Prinţesa Anne a Regatului Unit a făcut o vizită surpriză în Ucraina şi s-a întâlnit cu Zelenski

Vizita prinţesei Anne este prima vizită a unui membru al familiei regale britanice în Ucraina în aproape 34 de ani. Ea a mai vizitat Kievul în 1973 şi 1990, potrivit The Kyiv Independent.

Printre subiectele discutate în cadrul întâlnirii cu Zelenski la Catedrala Sfânta Sofia s-au numărat returnarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia şi reabilitarea veteranilor de război.

În timpul vizitei sale, prinţesa Anne a vizitat un centru de reabilitare din apropierea Kievului şi s-a întâlnit cu copiii care au fost aduşi înapoi în Ucraina, împreună cu prima doamnă Olena Zelenska.

„Îi sunt recunoscător Alteţei Sale Regale pentru atenţia şi sprijinul special acordat Ucrainei şi poporului nostru”, a declarat preşedintele Zelenski.

El a invitat-o, de asemenea, pe prinţesa Anne să participe la următorul summit al Coaliţiei internaţionale pentru returnarea copiilor ucraineni.

Membrii familiei regale şi-au exprimat în mod constant sprijinul pentru Ucraina pe tot parcursul războiului rusesc, o poziţie pe care unii experţi o consideră o formă de putere soft.

În timpul întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump în septembrie, regele Charles al III-lea şi-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, spunând că „tirania ameninţă din nou Europa”.