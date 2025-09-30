AIEA încearcă să restabilească alimentarea energetică a centralei nucleare Zaporojie

Rafael Grossi, directorul general al agenției, a transmis, marți că se află în contact atât cu oficiali ucrainei, cât și cu oficiali ruși pentru a găsi metode de evitare a unui dezastru nuclear.

Marți, Zelenski a anunțat că că centrala se află într-o situație fără precedent, întrucât a fost deconectată de la rețeaua electrică, iar unul dintre generatoarele de rezervă a cedat.

El a acuzat bombardamentele rusești că împiedică reconectarea centralei la rețeaua de electricitate.

„Sunt în contact permanent cu cele două părți, cu scopul de a permite reconectarea rapidă a centralei la rețeaua electrică”, a comunicat Grossi, potrivit unui comunicat emis de AIEA.

Privind situația actuală a centralei, oficialul ONU a declarat că „nu este o situație sustenabilă din punct de vedere al siguranței nucleare” și „Niciuna dintre părți nu ar beneficia de un accident nuclear”.