Un producător francez de vaccinuri antigripale este anchetat pentru posibile abuzuri de piață

Comisia Europeană a început o anchetă împotriva unui renumit producător francez de vaccinuri antigripale. Sunt vizate posibile abuzuri de poziție dominantă pe piață și practici de excludere a competitorilor, care ar putea echivala cu „denigrare anticoncurențială”, au comunicat marți reprezentanții instituției.

Inspectorii desemnați au efectuat vizite inopinate la sediile companiei din Franța și Germania, înmsoțiți de autoritățile naționale de concurență. Potrivit Reuters, grupul farmaceutic francez Sanofi a confirmat controalele și a transmis că va respecta procedurile impuse de autorități: „Suntem încrezători că activitatea noastră respectă toate reglementările în vigoare și vom coopera pe deplin cu Comisia Europeană”.

Ancheta vizează în mod specific sectorul vaccinurilor antigripale sezoniere, o piață în care Sanofi deține un rol important de mulți ani, prin divizia sa de vaccinuri, Sanofi Pasteur.

Actor cheie în piața medicamentelor

Grupul farmaceutic are sediul în Franța și este activă în mai multe țări, fiind unul dintre cei mai mari producători de medicamente. Portofoliul său include tratamente pentru boli rare, diabet, imunologie, dar și o componentă puternică în domeniul vaccinurilor.

Deși nu s-a numărat printre liderii dezvoltării vaccinurilor anti-COVID-19, Sanofi a avut un rol important în pandemie, contribuind la producția de vaccinuri pentru alte companii și lucrând, totodată, la un ser propriu împreună cu britanicii de la GSK. Vaccinul său a ajuns pe piață mai târziu, după ce Pfizer-BioNTech și Moderna dominau deja distribuția pe teritoriul UE și al SUA.

Investigația este la început

Comisia a precizat că nu are un termen limită pentru încheierea acestor investigații și că durata poate varia în funcție de complexitatea cazului, de cooperarea firmei și de modul în care aceasta își exercită drepturile în cadrul procedurii.

Inspecțiile surpriză sunt doar primul pas din investigație și nu înseamnă automat că firma verificată este vinovată, iar desfășurarea lor nu anticipează rezultatul final al anchetei.

Concurența scăzută costă scump

Sanofi este activă și în România, unde are un portofoliu variat și patru divizii distincte, fiind una dintre cele mai importante companii farmaceutice de pe piața locală. În trecut, Sanofi a deținut fabrica de medicamente generice Zentiva din București, parte a diviziei europene de generice, care a fost separată de grup ulterior.

Dacă se confirmă existența unor practici anticoncurențiale, acest lucru ar putea avea consecințe asupra pieței vaccinurilor antigripale în întreaga Europă. Țările în care compania este activă – fie prin producție, fie prin vânzare – ar fi putut fi afectate prin limitarea accesului la alternative, reducerea concurenței și menținerea unor prețuri mai ridicate decât în condiții normale de piață.

Astfel de practici pot influența negativ disponibilitatea vaccinurilor, alegerea furnizorilor sau politicile publice de sănătate, în special în perioadele de vârf ale campaniilor sezoniere.