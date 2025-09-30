Serbia reține 11 persoane acuzate că au plasat capete de porc la moschei din Paris

Conform AP, poliția sârbă a anunțat marți reținerea a 11 persoane suspectate că au organizat și desfășurat acțiuni de incitare la ură și discriminare pe teritoriul Franței și Germaniei, în perioada aprilie-septembrie.

Printre incidente se numără plasarea de capete de porc în fața a nouă moschei din regiunea Parisului, cinci dintre acestea purtând numele președintelui Emmanuel Macron.

Potrivit autorităților franceze, aceste acțiuni au fost catalogate drept o tentativă de ingerință străină menită să „provoace tulburări în inima națiunii”.

Deși nu a fost nominalizată vreo țară, incidentele poartă trăsături similare altor tentative atribuite Rusiei și rețelelor sale de influență.

Suspecții conduceau o mașină cu numere de Serbia

Ancheta din Franța a pornit după ce un fermier din Normandia a declarat că a vândut 10 capete de porc unor bărbați care conduceau o mașină cu numere de Serbia.

Vehiculul a fost surprins ulterior pe camere de supraveghere în Paris, în timp ce doi indivizi plasau capetele în fața lăcașurilor de cult, înainte de a părăsi țara.

Telefonul mobil folosit de aceștia, înregistrat pe o rețea din Croația, a fost localizat la granița cu Belgia.

Presupusul organizator al grupului nu a fost încă reținut

Poliția sârbă a precizat că presupusul organizator al grupului, care ar fi acționat la instrucțiunile unui serviciu străin de informații, nu a fost încă reținut.

Reținerea vine la doar câteva zile după o altă operațiune, în care doi suspecți au fost arestați în Serbia pentru implicarea în antrenarea a peste 100 de străini cu scopul de a provoca revolte în timpul alegerilor din Moldova.

Incidentele din Franța amintesc de alte acte de vandalism cu tentă antisemită, precum profanarea, în mai 2024, a unui memorial dedicat celor care au salvat evrei în timpul ocupației naziste.

Un raport al serviciilor franceze de informații a atribuit atunci atacul agenției ruse FSB.