Un german a găsit într-un buzunar al jachetei un bilet de loterie câștigător de 15 milioane euro

Un german a găsit din întâmplare, într-una dintre jachetele sale, un bilet de loterie pe care îl cumpărase cu șase luni mai devreme. Descoperirea i-a adus 15,3 milioane de euro, a anunțat Lotto Hessen.

„Am auzit la radio despre căutarea câștigătorului și m-am gândit: cât de prost poți fi să nu te duci să ridici un astfel de premiu?”, a spus bărbatul, care locuiește în Hesse, potrivit unui comunicat de presă al companiei citat de Le Figaro.

Loteria a încercat să identifice misteriosul câștigător timp de șase luni. Deoarece nimeni nu se prezenta, loteria a afișat anunțuri la sediile sale.

Evenimentul neobișnuit a atras atenția germanilor. Cei mai mulți câștigători contactează loteria în cel mult două săptămâni de la extragere.