Cea mai mare prezență la urne din istorie în diaspora moldovenească a alegerilor

Secțiile de votare deschise în străinătate au înregistrat, până la ora 18, 216.000 de alegători.

Este cea mai mare prezență la un scrutin înregistrat vreodată în Republica Moldova.

La alegerile parlamentare din 2021, participaseră, până la această oră, 21.434 de alegători, iar la cele din 2019 – 76.583 de cetățeni, scrie zdg.md.

Statele în care s-a înregistrat cea mai mare prezență sunt Italia, Germania, România, Franța și Marea Britanie.

Date impresionante despre prezența la vot

„Salutăm mobilizarea fără precedent a moldovenilor în străinătate, mai ales că unii depun eforturi impresionante ca să-și exercite dreptul la vot”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, până la ora 16:00, peste 170.000 de cetățeni moldoveni din afara țării au participat la vot.

Pentru alegerile parlamentare din 2025, autoritățile de la Chișinău au organizat 301 secții de votare peste hotare, dintre care patru sunt dedicate votului prin corespondență.