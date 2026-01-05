Zece persoane, găsite vinovate de cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron

Instanța a subliniat, în verdictul său, comentariile „deosebit de degradante, jignitoare și răuvoitoare” referitoare la afirmații false privind presupusa identitate transsexuală și presupusa pedofilie a lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron.

Instanța a condamnat toți inculpații la pedepse cuprinse între cursuri de sensibilizare cu privire la cyberbullying și pedepse cu închisoarea de 8 luni cu suspendare, potrivit Associated Press.

Inculpații – opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 65 de ani – au fost acuzați că au postat „numeroase comentarii răuvoitoare” în care afirmau în mod fals că soția președintelui Emmanuel Macron s-a născut bărbat și asociau diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și soțul ei cu pedofilia. Unele postări pe acest subiect au devenit virale, ajungând la zeci de mii de oameni, notează Le Monde.

Apărute încă de la alegerea lui Macron în 2017, afirmațiile au fost amplificate de cercurile de extremă dreapta și de teoreticienii conspirației din Franța și din SUA.

Cazul vine după ani de teorii conspiraționiste care susțineau în mod fals că Brigitte Macron s-a născut sub numele de Jean-Michel Trogneux, care este de fapt numele fratelui ei. De asemenea, soții Macron au intentat un proces pentru calomnie în Statele Unite împotriva podcasterului american Candace Owens, care a afirmat în mod fals că soția președintelui francez era bărbat.