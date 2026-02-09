Solicitare oficială. Cine îi cere lui Emmanuel Macron să renunțe la contul de pe platforma X

Cyrielle Chatelain l-a îndemnat luni pe Emmanuel Macron să „părăsească X”, sperând ca gestul să declanșeze o campanie publică, potrivit Le Figaro. Deputata a trimis o scrisoare publică în care își explică solicitarea privind părăsirea platformei X a lui Elon Musk. Ea speră că gestul președintelui va fi un model pentru numeroși cetățeni, în special pentru jurnaliști.

„Fermitatea nu poate tolera nicio ambiguitate. Nu puteți denunța pericolele acestor platforme și apoi să folosiți X ca principal instrument de comunicare pentru Palatul Élysée și pentru dumneavoastră”, a scris șefa grupului Verzilor din Adunarea Națională într-o scrisoare analizată de AFP.

În scrisoarea trimisă luni președintelui Macron, deputata a făcut referire la recentele raiduri efectuate de autoritățile franceze la birourile companiei lui Musk. Platforma deținută de miliardarul Elon Musk face obiectul unei anchete preliminare, care a început în urma apariției unor informații privind existența unor probleme legate de algoritmii săi.

Ancheta a fost extinsă în urma unor rapoarte privind funcționarea instrumentului de inteligență artificială Grok, care ar fi produs conținut care neagă Holocaustul și deepfake-uri cu conținut sexual explicit.

Platforma X în mijlocul dezbaterii din Franța

În replică, X a denunțat un „act judiciar abuziv” bazat „pe motive politice”. Totuși, deputata Cyrielle Chatelain a considerat că platforma „rămâne un instrument preferat pentru o mare parte a clasei politice și un punct central de referință pentru mulți jurnaliști”.

„Fără îndoială, faptul că atât contul dumneavoastră, cât și cel al Palatului Élysée rămân active acolo perpetuează ideea că această platformă este indispensabilă și inofensivă. Părăsind X, veți transmite un mesaj politic puternic, adresat politicienilor, presei și conducerii platformei”, a adăugat Chatelain al cărei cont X este inactiv din ianuarie 2025.

Câțiva politicieni din Franța, inclusiv ministrul Economiei au renunțat și ei la conturile de pe X. În schimb, alți politicieni au refuzat susținând că utilizează platforma pentru a nu lăsa teren adversarilor.