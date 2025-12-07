IRES, despre prezența la vot în Capitală până la ora 17: „Adulții par tot mai dezangajați de procesul electoral”

Prezența la vot, în Capitală, până la ora 17:00, ajunsă la sub un sfert din totalul celor înscriși în registrul electoral, este la cel mai mic nivel din istoria recentă.

La nivelul municipiului, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General a urcat la 24,50% până la ora 17:00, ceea ce corespunde unui total de 441.832 de persoane.

„Bucureștiul marchează un nou minim istoric al prezenței la ora 17: tinerii nu se mobilizează fără un impuls emoțional puternic, adulții par tot mai dezangajați de procesul electoral, iar vârstnicii rămân singurii care păstrează rutina participării”, consideră Antonio Amuza.

Până la ora 17:00, 27,89% din locuitorii Sectorului 6 și-au exercitat dreptul de vot, la polul opus fiind cei din Sectorul 3, cu 20,41%.

Potrivit datelor analizate de specialiștii IRES, Bucureștiul a pierdut peste 47.000 de votanți la ora 16 în 2025, față de alegerile locale din 2024.

„Sectoarele 1 și 5 sunt epicentrul absenteismului, în timp ce doar S4 și S6 țin ștacheta mai sus”, a comentat Antonio Amuza.

La nivelul municipiului, prezența la vot în București pentru alegerea Primarului General urcase la 21,84% până la ora 16:00, ceea ce corespunde unui total de 393.876 de persoane.

Câte secții sunt în București

Până la ora 21 au loc alegeri locale parțiale în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României.

Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025, potrivit AEP.

Potrivit datelor oficiale, în București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6.

În funcție de adresa de domiciliu sau reședință, ei sunt așteptatați să voteze în 1.289 de secții de votare.

În Sectorul 1 sunt organizate 166 de secţii, în Sectorul 2 sunt 202, în Sectorul 3 sunt 294, în Sectorul 4 sunt 189, în Sectorul 5 sunt 198, iar în Sectorul 6 sunt 240.