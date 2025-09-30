Fostul președinte congolez Joseph Kabila, condamnat la moarte pentru trădare

Fostul președinte al Republicii Democrate Congo, Joseph Kabila, a fost condamnat la moarte de o instanță militară din Kinshasa, după ce a fost găsit vinovat de trădare, implicare într-o mișcare insurgențională, conspirație și sprijin pentru terorism. Procurorii au cerut pedeapsa capitală, iar judecătorii au decis marți aplicarea ei, potrivit Associated Press.

Kabila, care a condus țara între 2001 și 2019, a fost judecat în lipsă, procesul începând în iulie.

Autoritățile îl acuză că a colaborat cu Rwanda și cu gruparea rebelă M23, care a cucerit mai multe orașe strategice din estul Congo în ianuarie și continuă să le controleze.

Înaintea procesului, în mai, Senatul congolez i-a retras imunitatea parlamentară, decizie pe care Kabila a criticat-o drept dictatorială.

După ce a trăit o perioadă în exil autoimpus, fostul președinte a revenit în aprilie la Goma, oraș aflat sub controlul rebelilor, dar nu este clar dacă a rămas acolo.

În prezent, locul unde se află rămâne necunoscut.