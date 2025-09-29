Franța: Adolescentul care a înjunghiat o profesoară săptămâna trecută, a murit la spital

Băiatul de 14 ani a murit la spital. Potrivit unor surse apropiate anchetei, decesul a fost pronunțat duminică seara, anunță Le Figaro.

Incidentul șocant, a avut loc în dimineața lui 17 septembrie, la Colegiul Robert Schuman din Bas-Rhin, Franța. O profesoară de muzică, în vârstă de 66 de ani, a fost rănită la față în plină clasă, după ce un elev de doar 14 ani a scos un cuțit și a atacat-o.

După agresiune, adolescentul a fost imobilizat, dar s-a rănit singur cu aceeași armă. A fost preluat în stare gravă de urgență și transportat cu elicopterul la un spital din Strasbourg. Din fericire, viața profesoarei nu este în pericol, conform informațiilor transmise de autorități.

Elevii care au fost martori la oribila scenă au fost inițial izolați în sală, apoi evacuați în sala de festivități a școlii. Primarul din Benfeld a anunțat că s-a activat o celulă de criză pentru a oferi suport psihologic copiilor și personalului școlii, care cu siguranță au trecut prin momente cumplite.

Ministrul Educației, Elisabeth Borne, și-a exprimat solidaritatea cu cadrele didactice și a promis sprijin pentru aceștia. Autoritățile au demarat deja investigațiile pentru a afla ce anume l-a determinat pe tânăr să recurgă la un asemenea gest. Se iau în considerare și posibile probleme psihologice, mai ales că nu existau informații anterioare despre un comportament violent al adolescentului.