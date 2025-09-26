Arestări în Serbia. Două persoane sunt acuzate că au instruit peste 150 de moldoveni și români pentru revolte legate de alegerile din Republica Moldova

Potrivit poliției sârbe, suspecții, identificați ca L.P. (37 de ani) și S.S. (47 de ani), sunt acuzați de organizarea și finanțarea unor sesiuni de pregătire desfășurate între 16 iulie și 12 septembrie, în apropiere de Loznica, la care ar fi participat între 150 și 170 de cetățeni moldoveni și români.

Anchetatorii afirmă că obiectivul era instruirea acestora pentru a opune rezistență poliției în cazul unor revolte în ziua scrutinului.

Cei doi au fost reținuți pentru 48 de ore și urmează să fie prezentați, împreună cu o plângere penală, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte din Šabac. Ministerul Justiției din Serbia a anunțat că va solicita informații și probe din Republica Moldova prin asistență juridică internațională.

Arestările au loc pe fondul acuzațiilor lansate de președinta Maia Sandu, care susține că Rusia finanțează „sute de persoane” pentru a destabiliza Republica Moldova înaintea votului.

Luni, autoritățile din Republica Moldova au reținut 74 de persoane în legătură un program de instruire a protestatarilor desfășurat în Serbia.

Oficialii moldoveni au avertizat în repetate rânduri asupra campaniilor de interferență ale Rusiei, menite să deturneze parcursul pro-occidental al țării. Cazul scoate totodată în evidență poziția Serbiei, care deși e candidată la aderarea la UE, menține relații strânse cu Kremlinul și a refuzat să impună sancțiuni împotriva Rusiei după invazia asupra Ucrainei.