Petrolier din flota fantomă a Rusiei, descoperit lângă un parc eolian offshore din Franța

Boracay, un petrolier de 244 de metri, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene și a Marii Britanii, a fost reperat în largul coastei Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), în apropierea parcului eolian offshore, potrivit Le Figaro. Nava, cunoscută și sub numele de Pushpa sau Kiwala, este suspectată că face parte din așa-numita „Flotă Fantomă” a Rusiei, rețea folosită pentru a eluda sancțiunile internaționale asupra exporturilor de petrol.

Potrivit Marinei Franceze, echipajul nu a putut prezenta documente clare privind naționalitatea vasului și a refuzat să respecte instrucțiunile autorităților. Parchetul din Brest a deschis o anchetă, iar Boracay este supravegheată de o navă de război franceză.

Numele petrolierului apare și într-o anchetă a autorităților daneze, după o serie de incidente petrecute între 22 și 25 septembrie. Mai multe aeroporturi, inclusiv cele din Copenhaga și Aalborg, au fost obligate să își închidă temporar spațiul aerian din cauza survolului unor drone neidentificate. Presa daneză a relatat că, în acea perioadă, Boracay traversa apele teritoriale ale Danemarcei.

Experți în securitate de la Copenhaga spun că navele din „Flota Fantomă” ar putea fi utilizate drept baze pentru lansarea de drone.