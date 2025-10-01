Stephen King este cel mai interzis autor în şcolile din Statele Unite, potrivit unui raport

Raportul „Interzis în SUA” al PEN America, publicat miercuri, înregistrează peste 6.800 de cazuri de cărţi retrase temporar sau permanent pentru anul şcolar 2024-2025, potrivit AP.

Noul număr este în scădere faţă de peste 10.000 în 2023-24, dar încă mult peste nivelurile de acum câţiva ani, când PEN nici măcar nu a considerat necesar să întocmească un raport.

Aproximativ 80% dintre aceste interdicţii au provenit din doar trei state care au adoptat sau au încercat să adopte legi care solicită retragerea cărţilor considerate inacceptabile: Florida, Texas şi Tennessee.

Cărţile lui King au fost cenzurate de 206 ori, potrivit PEN, „Carrie” şi „The Stand” fiind printre cele 87 de opere ale sale afectate. Cea mai interzisă operă a oricărui autor a fost clasicul distopic al lui Anthony Burgess din anii 1960, „A Clockwork Orange”, pentru care PEN a găsit 23 de retrageri.

Motivele invocate adesea pentru retragerea unei cărţi includ teme LGBTQ+, descrieri ale rasei şi pasaje cu violenţă. O tendinţă continuă pe care PEN o consideră că s-a intensificat: mii de cărţi au fost retrase de pe rafturi în anticiparea presiunii comunitare, politice sau legale, mai degrabă decât ca răspuns la o ameninţare directă.

„Acest lucru funcţionează ca o formă de «supunere anticipată»”, se arată în raport, „bazată pe frică sau pur şi simplu pe dorinţa de a evita subiecte care ar putea fi considerate controversate”.

Raportul PEN vine în contextul eforturilor continue de cenzură nu doar din partea statelor şi a activiştilor conservatori, ci şi din partea guvernului federal. Departamentul Educaţiei a pus capăt unei iniţiative a administraţiei Biden de a investiga legalitatea interdicţiilor şi a calificat întreaga problemă drept „o farsă”.