13 comandanţi ruşi identificaţi pentru crimele de război din Bucea

Printre aceştia se numără colonelul general Alexander Chayko, cel mai înalt ofiţer rus din Ucraina la începutul invaziei, şi colonelul Azatbek Omurbekov, supranumit „Măcelarul din Bucha”.

Ancheta, realizată cu ajutorul avocaţilor şi anchetatorilor independenţi, este prima care prezintă dovezi împotriva tuturor soldaţilor de rang înalt implicaţi în atrocităţile comise între februarie-martie 2022.

Peste 80 de soldaţi aflaţi sub comanda acestor ofiţeri au fost deja identificaţi.

Forţele ruse au ocupat Bucea timp de 29 de zile, perioada în care au comis execuţii, torturi, violuri şi jafuri. După retragerea trupelor ruse, au fost găsite peste 500 de cadavre ale civililor, inclusiv peste 100 îngropate într-o groapă comună.

Organizaţiile pentru drepturile omului califică aceste acţiuni drept curăţare etnică şi crimă împotriva umanităţii.

Moscova neagă acuzaţiile şi susţine că atacul a fost înscenat.