Incendiul de la hotelul din Prahova: Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Blejoi, alături de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, coordonează cercetările privind incendiul produs în dimineața zilei de luni la un imobil de tip hotelier din satul Tătărani, comuna Bărcănești.

Din primele constatări, flăcările au cuprins mansarda clădirii, unde au fost descoperite două victime carbonizate.

Pentru clarificarea cauzelor și a împrejurărilor, a fost constituită o echipă operativă complexă, aflată sub coordonarea inspectorului șef al IPJ Prahova și a unui procuror.

Ancheta presupune ridicarea și analizarea probelor materiale, audierea martorilor și examinarea imaginilor video. La investigație participă și experți de la INSEMEX Petroșani, chemați pentru sprijin tehnico-științific.