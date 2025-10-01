Rusia va importa benzină din Asia, întrucât aproape 40% din capacitatea de rafinare este oprită

Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone şi rachete ucrainene care au perturbat grav operaţiunile rafinăriilor ruseşti, o componentă cheie a economiei de război a Kremlinului. Unele instalaţii au fost nevoite să oprească producţia pe termen nelimitat.

Rusia ia în considerare importul de combustibil din China, Coreea de Sud şi Singapore pentru a-şi stabiliza piaţa internă, scrie The Kyiv Independent.

Pentru a facilita importurile, guvernul rus intenţionează să elimine taxele de import pentru combustibilul care intră prin anumite puncte de control din Extremul Orient. Statul va subvenţiona, de asemenea, importatorii, acoperind diferenţa dintre preţurile pieţei globale şi preţurile mai mici ale combustibilului pe piaţa internă, utilizând fonduri din bugetul federal.

Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) şi compania de stat Promsyrieimport vor putea furniza benzină din Asia, permiţând transportul a aproximativ 150.000 de tone de benzină pe lună către Rusia centrală din rafinăriile de petrol din Siberia.

De asemenea, Moscova intenţionează să stimuleze importurile de benzină din Belarus şi să ridice interdicţia asupra monometilanilinei, un aditiv care creşte octanajul utilizat pentru a creşte producţia de combustibil la rafinării. Substanţa chimică este interzisă în Rusia din 2016 din cauza toxicităţii sale şi a riscurilor potenţiale de cancer.

Într-un apel scris adresat prim-ministrului rus Mihail Mişustin, viceprim-ministrul Alexander Novak a avertizat că riscul unei deteriorări suplimentare a aprovizionării interne cu combustibil a Rusiei rămâne, în ciuda intervenţiilor planificate de guvern, a raportat Kommersant, citând documentul.

Potrivit Financial Times, atacurile ucrainene au vizat cel puţin 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia începând cu august 2025, reducând exporturile ruseşti de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020.

Donald Trump a presat în repetate rânduri UE să oprească importurile de energie din Rusia, afirmând că măsurile mai dure ale SUA depind de reducerea dependenţei Europei de Moscova.