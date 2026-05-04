Prima pagină » Știrile zilei » Bezos își vinde iahtul criticat la Cannes. Dar are o problemă: și-a sculptat-o pe Lauren Sanchez pe provă

Iahtul Koru al lui Jeff Bezos, în valoare de 500 de milioane de dolari, va fi scos la licitație.
Sorina Matei
04 mai 2026, 16:09, Știri externe

Jeff Bezos se pregătește să se despartă de una dintre cele mai impresionante achiziții ale sale, iahtul gigantic „Koru” , în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, pentru care a fost criticat la Cannes.

Conform presei internaționale, fondatorul miliardar al Amazon a început deja contacte discrete pentru a o vinde, principalul motiv fiind dimensiunile enorme ale navei, care o fac dificil de gestionat. „Koru” este însoțită de nava auxiliară Abeona, iar costul total de operare al celor două ajunge la 30 de milioane de dolari pe an.

În ciuda luxului și a facilităților unice – precum o piscină cu fund de sticlă, jacuzzi și heliport – iahtul s-a dovedit a fi o adevărată bătaie de cap. Dimensiunile sale au creat probleme în accesarea destinațiilor populare precum Monaco și Veneția.

Nava este una dintre cele mai mari din lume și a fost proiectată pe baza iahtului Eos al lui Barry Diller, dar la o scară și mai mare. A devenit, de asemenea, deosebit de ușor de recunoscut, deoarece prova sa este dominată de o sculptură în lemn a partenerei sale, Lauren Sanchez , care pare să limiteze proprietarul atunci când va face vânzarea.

Koru are și sisteme de securitate, cum ar fi tunuri cu apă, și poate găzdui până la 18 oaspeți, cu un echipaj de 36 de persoane. În timpul călătoriilor lor, cuplul a găzduit vedete precum Oprah Winfrey, Kim Kardashian și Leonardo DiCaprio.

