Iahtul de 500 de milioane de dolari al lui Jeff Bezos ancorat la Cannes a stârnit critici dure online

Lauren Sánchez, partenera fondatorului Amazon, va primi premiul Global Gift Women Empowerment Award pentru activitatea sa în cadrul Bezos Earth Fund și This Is About Humanity, conform The Cool Down.

Însă prezența impresionantei ambarcațiuni, evaluată la 500 de milioane de dolari, cu costuri anuale de întreținere de 25 de milioane, a generat reacții negative pe rețelele sociale. Motivul principal: impactul său asupra mediului.

Potrivit estimărilor citate de New York Post și cercetătorilor de la Universitatea din Indiana, iahtul emite anual peste 7.000 de tone de poluanți care rețin căldura – echivalentul a 447 de ori mai mult decât media unui american într-un an.

Critici dure și ironii despre bogații lumii

„Oamenii ăștia nu au rușine”, a comentat un utilizator pe platforma X, în timp ce altul a ironizat: „Știri de ultimă oră: oamenii bogați își împart între ei bani, cadouri și premii în scopul evaziunii fiscale și al satisfacerii ego-ului”.

Criticile sunt amplificate de faptul că superiahturile funcționează cu combustibili poluanți, iar sistemele lor (motoare, aer condiționat, facilități) consumă resurse chiar și când sunt ancorate. Contrastul este și mai evident când acest lux este folosit pentru călătorii scurte, în condițiile în care există alternative mai puțin dăunătoare pentru mediu.

Iahturile de lux – un segment construit pentru opulență și consum

Industria navală dezvoltă soluții mai ecologice, precum iahturile solare, bărcile electrice hibride și combustibilii durabili, dar acestea rămân excepții într-un sector dominat de opulență și consum intensiv de resurse.

Controversa ilustrează tensiunea crescândă dintre filantropia climatică declarată a unor miliardari și stilul lor de viață cu amprentă de carbon uriașă.