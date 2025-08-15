Prima pagină » Știri externe » Atac armat lângă o moschee din Suedia: Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, vineri, în urma unui atac armat în apropierea unei moschei din centrul Suediei. Poliția a declarat că incidentul ar putea fi legat de conflicte între bande, potrivit AP.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025, 17:46, Social

Împușcăturile au avut loc lângă o moschee din orașul Orebro, în cursul după-amiezii, după rugăciunile de vineri, a precizat poliția. Detalii privind gravitatea rănilor nu au fost dezvăluite imediat.

La locul incidentului, s-au dus numeroase servicii de urgență, iar poliția a sfătuit publicul să evite zona.

Autoritățile au deschis o anchetă preliminară pentru tentativă de crimă și suspectează că fapta este legată de bande locale.

De mulți ani, Suedia se confruntă cu violența între bande, iar grupările criminale recrutează adesea adolescenți din cartiere defavorizate, populate de imigranți, pentru a comite atacuri armate.