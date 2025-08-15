Atac armat lângă o moschee din Suedia: Două persoane au fost rănite

Împușcăturile au avut loc lângă o moschee din orașul Orebro, în cursul după-amiezii, după rugăciunile de vineri, a precizat poliția. Detalii privind gravitatea rănilor nu au fost dezvăluite imediat.

La locul incidentului, s-au dus numeroase servicii de urgență, iar poliția a sfătuit publicul să evite zona.

🚨#BREAKING: At Least Two people have been injured in a shooting during Friday prayers at Örebro Mosque in southern Sweden. pic.twitter.com/uG0NykY8Iu — Jamal Amin (@JamalibnAmin) August 15, 2025

Autoritățile au deschis o anchetă preliminară pentru tentativă de crimă și suspectează că fapta este legată de bande locale.

De mulți ani, Suedia se confruntă cu violența între bande, iar grupările criminale recrutează adesea adolescenți din cartiere defavorizate, populate de imigranți, pentru a comite atacuri armate.