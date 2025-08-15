Prima pagină » Social » Marinar evacuat de urgență din rada portului Constanța de echipajul Sar Artemis

Un membru al echipajului navei One Day, sub pavilion Comore, a fost evacuat în siguranță pentru îngrijiri medicale, vineri, după o intervenție rapidă a echipajului SAR ARTEMIS în rada exterioară a portului Constanța.
Sursa foto: Facebook/Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța
Alexandra-Valentina Dumitru
15 aug. 2025, 15:26, Social

La ora 13.30, echipajul navei Sar Artemis a preluat pacientul și l-a transportat către dana 12 a portului, unde la ora 14.00 a fost predat în siguranță ambulanței pentru continuarea îngrijirilor medicale.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a felicitat echipajul Sar Artemis pentru promptitudine și profesionalism în gestionarea situației.

O misiune Medevac este o evacuare medicală de urgență a unei persoane rănite sau grav bolnave dintr-o zonă fără facilități adecvate, către o unitate medicală corespunzătoare. Se realizează cu vehicule special echipate (ambulanțe, elicoptere, avioane) și implică asistență medicală pe parcurs, diferențiindu-se astfel de o simplă evacuare.

Scopul principal este salvarea vieții sau prevenirea agravării stării pacientului.