Marinar evacuat de urgență din rada portului Constanța de echipajul Sar Artemis

Sursa foto: Facebook/Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța

La ora 13.30, echipajul navei Sar Artemis a preluat pacientul și l-a transportat către dana 12 a portului, unde la ora 14.00 a fost predat în siguranță ambulanței pentru continuarea îngrijirilor medicale.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a felicitat echipajul Sar Artemis pentru promptitudine și profesionalism în gestionarea situației.

O misiune Medevac este o evacuare medicală de urgență a unei persoane rănite sau grav bolnave dintr-o zonă fără facilități adecvate, către o unitate medicală corespunzătoare. Se realizează cu vehicule special echipate (ambulanțe, elicoptere, avioane) și implică asistență medicală pe parcurs, diferențiindu-se astfel de o simplă evacuare.

Scopul principal este salvarea vieții sau prevenirea agravării stării pacientului.