Prima pagină » Social » Minoră de 13 ani dispărută în București. Poliția solicită ajutorul populației

Minoră de 13 ani dispărută în București. Poliția solicită ajutorul populației pentru găsirea Anastasiei Coadă. Oricine are informații este rugat să sune la 112.
Sursa: Poliția Capitalei
Bianca Popa
11 dec. 2025, 23:42, Social

Poliția Capitalei anunță dispariția unei minore în vârstă de 13 ani și solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acesteia. Minora a plecat în cursul zilei de 11 decembrie 2025 de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmentele minorei dispărute

Fata se numește Coadă Anastasia Victoria, are 13 ani, o înălțime de 1,56 m, aproximativ 45 de kilograme, păr șaten, ochi verzi și față ovală.

La momentul dispariției, minora purta geacă neagră, blugi albaștri, pantofi negri și avea asupra ei un rucsac crem.

Polițiștii au declanșat procedurile de căutare și au dat minora în urmărire la nivel național, efectuând verificări în teren și apelând la sprijinul populației.

Oricine are informații este rugat să sune la 112

Persoanele care au văzut-o sau dețin informații ce pot ajuta la găsirea ei sunt rugate să contacteze de urgență Poliția Capitalei, apelând numărul unic 112.

