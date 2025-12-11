România urcă pe podiumul Europei la reciclare

Ani la rând codașă la reciclarea ambalajelor, România a ajuns astăzi în avangarda europeană datorită Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), operat de RetuRO. Românii s-au impus în timp record, demonstrând că pot construi una dintre cele mai performante infrastructuri de economie circulară din Uniunea Europeană.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât alte țări, precum Suedia, Germania sau Danemarca, au sisteme funcționale de peste două sau chiar patru decenii.

România, în topul sistemelor SGR din Europa

Potrivit datelor analizate de CES București (Bucharest Center for Economy & Society), la doar doi ani de la lansare, SGR România a devenit al treilea cel mai mare sistem de acest tip din UE, după Germania și Polonia.

Piața pe care o deservește gestionează anual peste cinci miliarde de ambalaje. Totodată, modelul românesc este considerat în prezent „cel mai mare sistem de garanție-returnare complet integrat din lume”. Aceasta se datorează administrării centralizate și acoperirii simultane a celor trei materiale – PET, metal și sticlă.

Eficiența sistemului în cifre

Performanțele sunt susținute de investiții consistente. Sistemul a beneficiat de un împrumut inițial de 4 milioane de euro din partea producătorilor și de un împrumut verde de 86 de milioane de euro, iar până în 2029 sunt planificate investiții suplimentare de 70 de milioane de euro. Doar în 2025 au fost bugetați 33,7 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii.

Cifrele de colectare arată cât de repede s-a maturizat sistemul. Dacă în 2024 au fost colectate 3,36 miliarde de ambalaje, primele zece luni ale anului 2025 arată un salt semnificativ. 4,5 miliarde de ambalaje au fost returnate din cele 5,3 miliarde puse pe piață. Creșterea volumelor colectate este de aproximativ 62%.

La nivelul țărilor UE care au implementat SGR, rata medie de colectare ajunge la 88%.

Economii de peste 112 milioane lei anual

„Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România este cea mai mare inițiativă de economie circulară a țării, care livrează constant rate de colectare de peste 80%. În mai puțin de doi ani, sistemul a devenit un reper la nivel european”, a transmis Gemma Webb, CEO RetuRO SGR, operatorul unic al sistemului. Ea a subliniat că România este pregătită „să contribuie cu experiență operațională reală la agenda europeană a circularității”.

Pe lângă impactul asupra mediului, SGR generează beneficii economice și sociale semnificative. Fiecare leu investit creează aproximativ 0,57 lei valoare adăugată în economie. Administrațiile locale economisesc anual peste 112 milioane de lei datorită separării fluxului de ambalaje SGR de deșeurile municipale. Sistemul contribuie și la schimbarea comportamentului consumatorilor: tinerii returnează din grijă pentru mediu. Familiile îl transformă într-un instrument educativ, iar seniorii îl percep ca pe o formă de implicare civică.

SGR, prezentat la Bruxelles

Experiența României cu SGR a ajuns și în dezbatere europeană. CES București a organizat la Parlamentul European o masă rotundă dedicată modului în care acest model de reciclare poate inspira alte state membre.

SGR România a fost conceput pentru reciclare în circuit închis, reducând dependența de resurse virgine și contribuind la obiectivele UE pentru gestionarea sustenabilă a materialelor.