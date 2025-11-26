Femeile care schimbă România: Nadia Comăneci, Diana Buzoianu și Gemma Webb, printre premiantele de la Green Woman 2025

Organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică, evenimentul a oferit recunoaștere publică pentru 12 femei cu impact clar în mediu, energie, administrație publică, sănătate, presă, sport, educație, agricultură și antreprenoriat.

În deschiderea evenimentului, Lavinia Șandru a vorbit despre o lume în plină transformare și despre rolul tot mai vizibil al femeilor: „Gala Green Woman din acest an este o ediție cu totul și cu totul specială. De la relația om și natură, ajungem să vorbim tot mai mult de relația om, natură și inteligență artificială”.

Profesorul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice, a subliniat într-un mesaj ferm încrederea în abordările feminine: „Am cunoscut toți miniștrii mediului din anul 1989 până azi. (…) Noul mandat, mandatul cu numărul 8, este asumat pentru prima dată de o tânără jurist și are mari șanse de succes”.

La rândul său, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre nevoia urgentă de reformă instituțională: „Cred cu tărie că este nevoie de un Cod al mediului. (…) Avem nevoie de o legislație mai simplă și mai coerentă. Avem nevoie de mai multă ordine și mai mult respect față de ordine în instituții”.

Unul dintre momentele aplaudate ale serii a aparținut CEO-ului RetuRo, Gemma Webb, care a prezentat un rezultat imediat al Sistemului Garanție–Returnare: „600.000 de tone au fost deja reciclate și reintroduse în circuitul de consum. Iubesc această țară cu peisaje atât de frumoase!”

La capitolul presă, premiul a revenit Andreei Sava. Președintele UZPR, Dan Constantin, i-a recunoscut profesionalismul: „Este o persoană din lumea presei care și-a făcut un nume pornind de la a-b-c-ul presei (…) Laureata care își face datoria de ziarist cu multă temeinicie”. Jurnalista a mulțumit într-o manieră sinceră și directă: „Apreciez faptul că apreciați jurnalismul critic într-o perioadă în care este foarte greu să îl mai faci”.

Seara a inclus și un mesaj despre unitate, rostit de fosta prim-ministră Viorica Dăncilă: „Cred că împreună, lăsând la o parte ce ne dezbină, uniți vom putea face pași importanți în tot ceea ce ne dorim pentru viitor”.

Alături de acestea, au fost celebrate și Nadia Comăneci, Sandra Olănescu, Alice Nichita, Doina Vornicu, Mihaela Leventer, Paula Bădăluță, Daniela Bădăluță, Gabriela Bădăluță, Ionela Cristina Breahnă-Pravăț și Simona Man – femei care reprezintă în acest moment una dintre cele mai solide demonstrații că transformarea României vine din profesionalism, consecvență și curaj.