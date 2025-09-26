Date RetuRO: Românii au returnat în opt luni din 2025 mai multe ambalaje SGR decât în tot 2024

Între lunile ianuarie-august ale anului curent, 3.6 miliarde de ambalaje, echivalentul a peste 255.000 de tone de materiale au fost returnate. Rata de reciclare a ajuns la 77% pentru plastic, 71% pentru aluminiu și 70% pentru sticlă.

În luna august, românii au returnat 605 milioane de ambalaje, reprezentând o rată de colectare de 94% din ambalajele puse în circulație. Rata de colectare a fost de 92% pentru plastic, 93% pentru aluminiu și 98% pentru sticlă.

„De la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și până în prezent au fost returnate în total aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție, fiind predate către reciclatori aproximativ 500.000 de tone de materiale”, anunță RetuRO printr-un comunicat de presă.