Românii au returnat aproximativ 3.6 miliarde de ambalaje în primele opt luni ale anului 2025 prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), depășind totalul colectat în întreg anul 2024, potrivit datelor prezentate de RetuRO.
Date RetuRO: Românii au returnat în opt luni din 2025 mai multe ambalaje SGR decât în tot 2024
Radu Mocanu
26 sept. 2025, 11:18, Social

Între lunile ianuarie-august ale anului curent, 3.6 miliarde de ambalaje, echivalentul a peste 255.000 de tone de materiale au fost returnate. Rata de reciclare a ajuns la 77% pentru plastic, 71% pentru aluminiu și 70% pentru sticlă.

În luna august, românii au returnat 605 milioane de ambalaje, reprezentând o rată de colectare de 94% din ambalajele puse în circulație. Rata de colectare a fost de 92% pentru plastic, 93% pentru aluminiu și 98% pentru sticlă.

„De la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și până în prezent au fost returnate în total aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție, fiind predate către reciclatori aproximativ 500.000 de tone de materiale”, anunță RetuRO printr-un comunicat de presă.