Prima pagină » Știri externe » CNN: Putin se teme de o lovitură de stat care ar putea fi instrumentată de un nume-cheie din Rusia

Kremlinul sporește măsurile de securitate în jurul președintelui rus, pe fondul temerilor unei lovituri de stat orchestrate de unul dintre colaboratorii loiali ai lui Putin, menționează un raport al unei agenții europene de informații, care a intrat în posesia CNN.
Diana Nunuț
04 mai 2026, 15:37, Știri externe

O agenție europeană de informații, care nu a fost numită explicit, a întocmit un raport, intrat în posesia CNN, menționând că Moscova sporește măsurile de securitate în jurul lui Vladimir Putin pe fondul temerilor unei lovituri de stat.

Noile măsuri au fost implementate ca urmare a asasinatelor recente ale unor oficiali militari ruși de rang înalt, notează CNN, citând raportul.

În acest sens, bucătarii, gărzile de corp și fotografii care lucrează cu președintele au interdicția de a călători cu mijloacele de transport în comun, iar cei care lucrează în apropierea lui Putin pot folosi doar telefoane fără acces la internet.

Raportul intrat în posesia publicației americane mai menționează că numărul locațiilor pe care Putin le vizitează regulat a fost redus drastic și că de la debutul războiului, acesta petrece săptămâni întregi în buncăre.

De la începutul lunii martie a acestui an, „Kremlinul și Vladimir Putin însuși sunt îngrijorați de posibile scurgeri de informații sensibile, precum și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat îndreptate împotriva președintelui rus”, notează raportul, potrivit CNN.

Numele-cheie asociat „cu riscul unei lovituri de stat”

Totuși, documentul îl menționează pe fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, care în prezent este secretar al Consiliului de Securitate.

Șoigu „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, întrucât păstrează o influență semnificativă în cadrul înaltului comandament militar”, se arată în raport.

Pe de altă parte, raportul nu oferă și dovezi concrete care să susțină acuzațiile împotriva lui Șoigu.

Putin a supraviețuit unei tentative anterioare de lovitură de stat în iunie 2023, când șeful mercenarilor, Evgheni Prigojin, a condus un marș eșuat asupra Moscovei.

Raportul vine după ce săptămâna trecută, Moscova a anunțat că vor fi modificări semnificative la parada din Piața Roșie în acest an, pe 9 mai, care se va desfășura fără armament greu, fără blindate și rachete.

