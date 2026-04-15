ANALIZĂ | Armura lui Putin a fost străpunsă, iar asta ar putea duce la o problemă de flux de numerar

O întrebare-cheie este dacă Rusia va pierde accesul informal „din ușa din spate” la sistemul financiar occidental. Băncile maghiare au jucat acest rol, iar Orbán a închis ochii la această situație. Ar putea succesorul său să schimbe acest lucru, nu în ultimul rând pentru a demonstra că este diferit de predecesorul său?

Péter Magyar, probabilul viitor prim-ministru, a fost membru al partidului Fidesz al lui Orbán și este conservator și naționalist – el a criticat odinioară politicile restrictive de imigrație ale Ungariei, considerându-le prea permisive, scrie Inews.co.uk.

Deși este angajat într-o relație mult mai pozitivă cu Bruxelles-ul, inclusiv ridicarea veto-ului lui Orbán asupra unui pachet de sprijin de 78 de miliarde de lire sterline pentru Ucraina și creșterea cheltuielilor pentru apărare, Péter Magyar a vorbit deja în favoarea negocierilor cu Rusia și împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei la UE.

„Orbánism fără Orbán”

Mulți unguri au votat pentru partidul Tisza al lui Magyar tocmai pentru că au simțit că oferă „Orbánism fără Orbán”, mai degrabă decât o schimbare dramatică de politică, iar Magyar va fi constrâns atât de situația practică a țării, cât și de un electorat care, în multe privințe, s-a plictisit pur și simplu de Orbán după 16 ani la putere și a fost alienat de corupția din jurul său.

În prezent, Ungaria este probabil să rămână dependentă de petrolul și gazele rusești pentru viitorul previzibil, ceea ce limitează orice șansă de a se opune ferm Moscovei, chiar dacă ar dori acest lucru.

Budapesta este blocată în contracte de achiziție de gaze din Rusia până în 2036, în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline pe an, iar acestea sunt așa-numite contracte „take or pay”, care obligă partea maghiară să plătească chiar și dacă nu preia gazul. Noul guvern ar putea anula unele acorduri în valoare de aproximativ 750 de milioane de lire pe an, dar ar trebui să cumpere alternative mai scumpe într-un moment în care economia este fragilă.

Orbán a reușit să obțină o derogare de la interdicția UE din 2022 privind importul sau tranzitul petrolului rusesc, iar deși Magyar ar putea fi dispus să se alinieze planurilor blocului european anul viitor, impactul va afecta mai mult Budapesta decât Moscova.

Reacția surprinzător de calmă a Rusiei la victoria lui Magyar

Acest comerț este în teorie în valoare de 4,5 miliarde de lire pe an pentru Rusia, dar depinde de funcționarea conductei Drujba prin Ucraina, care a fost închisă în ianuarie. Moscova dă vina pe sabotajul ucrainean, iar Kievul pe un atac rusesc. Este puțin probabil să fie redeschisă în curând, ceea ce face ca pierderile rusești să fie în mare parte teoretice.

O întrebare mai complexă este viitorul proiectului nuclear Paks 2, aflat în construcție de către agenția rusă Rosatom, spre nemulțumirea vecinilor Ungariei, care se întreabă câți dintre „inginerii” implicați sunt spioni. Totuși, dacă Magyar îl anulează, Ungaria va trebui să ramburseze un împrumut de aproape 9 miliarde de lire oferit de Moscova. În plus, Ungaria are nevoie de electricitatea pe care Paks 2 urmează să o producă.

Deși nu există nicio îndoială că Vladimir Putin ar fi preferat o victorie a lui Orbán, Rusia a reacționat surprinzător de calm la înfrângerea acestuia.

Moscova ar putea pierde unele venituri din energie, dar nu într-o măsură semnificativă, iar Magyar va fi mai deschis către Bruxelles, însă Kremlinul a anticipat oricum că, într-un fel sau altul, Comisia Europeană va găsi o modalitate de a trece pachetul de sprijin pentru Ucraina, chiar și peste obiecțiile lui Orbán.

Rușii au numit rezultatul „oboseală față de Orbán”

Totuși, acest lucru nu înseamnă că alegerile nu reprezintă o lovitură pentru Putin. Orbán, cu atitudinea sa combativă, a fost un iritant constant și o sursă de blocaje pentru Europa, complicând și întârziind eforturile de sprijinire a Ucrainei. Mai important, el a închis ochii la faptul că băncile maghiare au acționat ca o rută pentru activitățile financiare ale Moscovei în străinătate, ocolind sancțiunile și facilitând continuarea operațiunilor companiilor ruse în Occident.

Deși, tehnic, acest lucru ține de Banca Națională a Ungariei, nu de noul guvern, în practică este un domeniu în care Magyar ar putea exercita presiuni. Însă, la fel ca în cazul renunțării la energia rusească, ar implica și costuri pe termen scurt pentru Ungaria.

Pe bună dreptate sau nu, Moscova nu vede această schimbare ca pe o înfrângere decisivă a „democrației iliberale” din Occident. Analistul politic rus Fyodor Lukyanov a numit rezultatul „oboseală față de Orbán”, dar și o victorie a interesului național maghiar, sugerând că Budapesta va continua, în cele din urmă, cooperarea cu Rusia.

Este adevărat că Magyar va fi mai apropiat de Bruxelles, nu în ultimul rând pentru a debloca aproximativ 26 de miliarde de lire din fonduri UE înghețate ca reacție la erodarea democratică sub Orbán. Totuși, el rămâne un naționalist maghiar, iar mulți dintre alegătorii săi sunt preocupați de intervenția Bruxelles-ului în politica internă, de tratamentul minorității maghiare din Ucraina și, mai ales, de o economie care a crescut doar cu 0,3% anul trecut și are cel mai ridicat nivel al datoriei publice din regiune.

Putin se așteaptă ca Magyar să folosească un ton diferit de cel al lui Orbán, dar consideră că realitățile situației Ungariei vor reduce riscul unor schimbări dramatice în modul în care țara se raportează la Rusia.

