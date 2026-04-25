Garry Kasparov: „Cea mai mare greșeală geopolitică a lui Trump a fost să trateze războaiele din Iran și Ucraina separat”

Fostul campion mondial la șah și activist politic Garry Kasparov lansează un avertisment dur la adresa fostului președinte american Donald Trump: separarea conflictelor din Iran și Ucraina ar fi reprezentat „cea mai gravă eroare geopolitică” a administrației sale.

Într-un interviu acordat emisiunii On The Record de la TVP World, Kasparov a susținut că cele două crize sunt profund interconectate, prin sprijinul acordat de Rusia regimului de la Teheran.

Lipsa unei strategii coerente

În prezent președinte al Renew Democracy Initiative, Kasparov a criticat dur modul în care Washingtonul a gestionat dosarul iranian, afirmând că nu a existat nici un proces diplomatic coerent și nici o strategie clară de război.

„Nu știu dacă putem folosi cuvântul ‘proces’ pentru aceste discuții, pentru că proces înseamnă că există un element de strategie”, a spus el, comparând situația actuală cu conflictele anterioare conduse de SUA, în care obiectivele erau clar definite și aliații implicați.

Potrivit lui, problema centrală nu este doar lipsa unui plan în relația cu Iranul, ci incapacitatea administrației Trump de a înțelege tabloul strategic mai larg.

Iran și Ucraina – două fronturi ale aceleiași confruntări

Kasparov susține că tratarea separată a celor două războaie ignoră o realitate esențială: legătura strânsă dintre Teheran și Moscova.

„Separând aceste două războaie, Trump a făcut cea mai gravă greșeală geopolitică”, a afirmat el.

În opinia sa, capacitatea militară a Iranului este conectată direct la mașinăria de război a Rusiei, inclusiv prin utilizarea dronelor și printr-o aliniere mai largă anti-occidentală.

Confuzia strategică a lui Trump a deteriorat relațiile strategice cu partenerii europeni

Kasparov a descris politica americană față de Iran drept incoerentă încă de la început.

El a subliniat că justificările administrației Trump s-au schimbat constant – de la schimbarea regimului, la programul nuclear și apoi la petrol – fără a exista un obiectiv clar comunicat publicului sau aliaților.

„Trebuie să prezinți cazul publicului american și aliaților tăi. Altfel, nu te poți aștepta la sprijin”, a spus el.

Consecința, în opinia sa, a fost izolarea diplomatică a Statelor Unite și deteriorarea relațiilor cu partenerii europeni, pe care Trump i-ar fi „alienat”.

„Europa este deja în război”

Referindu-se la situația de pe continent, Kasparov – crescut în fosta Uniune Sovietică – a afirmat că Europa se află deja într-un conflict cu Rusia, chiar dacă mulți lideri evită să o spună deschis.

„Nimeni nu vrea un război mare. Dar suntem în război. Europa este în război.”

El a descris o Europă care începe să renunțe la vechile iluzii, cu state precum Germania sau Polonia acceptând tot mai mult că securitatea, producția de apărare și o confruntare pe termen lung cu Rusia sunt inevitabile.

Obiectivul lui Putin: distrugerea statului ucrainean

În analiza sa, cheia înțelegerii conflictului este definirea clară a obiectivelor Kremlinului și ale liderului rus Vladimir Putin.

„Putin vrea să câștige războiul. Putin vrea să distrugă statalitatea ucraineană”, a declarat Kasparov.

În acest context, pauzele temporare, negocierile sau presiunile energetice nu schimbă obiectivul strategic fundamental al Rusiei.

„Nu negociezi cu cancerul”

Fostul campion mondial a folosit o metaforă dură pentru a descrie modul în care vede politica expansionistă a Kremlinului:

„Vladimir Putin va încerca să extindă războiul. Este ca un cancer. Nu negociezi cu cancerul. Îl elimini.”

Mesajul lui Kasparov este unul fără echivoc: în lipsa unei strategii clare și a unei înțelegeri a legăturilor dintre marile conflicte globale, Occidentul riscă nu doar confuzie politică, ci și slăbirea propriei poziții într-o confruntare pe care, spune el, Europa a intrat deja.