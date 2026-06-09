Trump, primul președinte american în funcție prezent la un meci din finala NBA

Trump a ajuns la arena din New York înaintea începerii meciului și a urmărit partida dintr-o lojă protejată cu panouri de sticlă, alături de proprietarul clubului Knicks, James Dolan, mai mulți membri ai administrației sale și nepoata sa, Kai Trump.

În timpul intonării imnului național, Trump s-a ridicat în picioare și a salutat drapelul american. Apariția sa pe ecranul arenei a fost întâmpinată atât cu aplauze, cât și cu huiduieli din partea unor spectatori.

Prezența președintelui a determinat măsuri de securitate excepționale. Serviciile Secrete americane și poliția din New York au instituit un perimetru extins în jurul arenei, iar toți spectatorii, jucătorii și angajații au trecut prin controale similare celor din aeroporturi, potrivit AP.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat anterior că Trump este „un fan autentic al echipei Knicks” și că este binevenit la meciurile ligii. El a subliniat că sportul poate reprezenta un element de unitate într-o perioadă marcată de diviziuni politice.

Antrenorii celor două echipe, Mike Brown și Mitch Johnson, au minimizat impactul vizitei prezidențiale asupra pregătirii meciului, deși jucătorii și oficialii au fost nevoiți să ajungă mai devreme la arenă pentru a trece de filtrele de securitate.

Printre personalitățile prezente la meci s-au numărat și Derek Jeter, Spike Lee, Timothée Chalamet, Ben Stiller și Tina Fey.