Prima pagină » Sport » Trump, primul președinte american în funcție prezent la un meci din finala NBA

Trump, primul președinte american în funcție prezent la un meci din finala NBA

Președintele SUA, Donald Trump, a devenit marți primul lider american aflat în funcție care asistă la un meci din finala Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), fiind prezent la partida dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, disputată la Madison Square Garden.
Trump, primul președinte american în funcție prezent la un meci din finala NBA
Petre Apostol
09 iun. 2026, 04:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Trump a ajuns la arena din New York înaintea începerii meciului și a urmărit partida dintr-o lojă protejată cu panouri de sticlă, alături de proprietarul clubului Knicks, James Dolan, mai mulți membri ai administrației sale și nepoata sa, Kai Trump.

În timpul intonării imnului național, Trump s-a ridicat în picioare și a salutat drapelul american. Apariția sa pe ecranul arenei a fost întâmpinată atât cu aplauze, cât și cu huiduieli din partea unor spectatori.

Prezența președintelui a determinat măsuri de securitate excepționale. Serviciile Secrete americane și poliția din New York au instituit un perimetru extins în jurul arenei, iar toți spectatorii, jucătorii și angajații au trecut prin controale similare celor din aeroporturi, potrivit AP.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat anterior că Trump este „un fan autentic al echipei Knicks” și că este binevenit la meciurile ligii. El a subliniat că sportul poate reprezenta un element de unitate într-o perioadă marcată de diviziuni politice.

Antrenorii celor două echipe, Mike Brown și Mitch Johnson, au minimizat impactul vizitei prezidențiale asupra pregătirii meciului, deși jucătorii și oficialii au fost nevoiți să ajungă mai devreme la arenă pentru a trece de filtrele de securitate.

Printre personalitățile prezente la meci s-au numărat și Derek Jeter, Spike Lee, Timothée Chalamet, Ben Stiller și Tina Fey.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Ce poți face în Mexic 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Bine ați venit în noua republică prezidențială România. Cu Eugen Tomac prim-ministru, Nicușor Dan ar putea deveni președinte-premier. Analiștii avertizează: Parlamentul va ajunge for decorativ
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
Zodia care va străluci în această vară. Dragostea, banii și cariera se aliniază perfect pentru acest nativ
CSID
Inventatorul Adrian Roșca a realizat o mașină care poate să ajungă la 300 km/h în doar o secundă. Teoretic!
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia