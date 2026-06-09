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Donald Trump solicită Senatului să-l nominalizeze pe fostul său avocat în funcția de procuror general

Președintele SUA a înaintat luni Senatului, responsabil pentru această nominalizare, alegerea fostului său avocat personal, Todd Blanche, pentru funcția de procuror general permanent.
Donald Trump solicită Senatului să-l nominalizeze pe fostul său avocat în funcția de procuror general
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 iun. 2026, 09:38, Știri externe
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Donald Trump a înaintat luni, Senatului SUA nominalizarea fostului său avocat personal, Todd Blanche, pentru funcția de procuror general permanent, relatează Le Figaro.

Blanche ocupa deja funcția de procuror general interimar de la plecarea fostei titulare, Pam Bondi, în aprilie. De la preluarea mandatului, l-a pus sub acuzare pe fostul director FBI, James Comey, o țintă cheie a președintelui SUA, pentru „amenințarea vieții” lui Donald Trump.

Procurorul general interimar a încercat, de asemenea, înainte de a fi nevoit să dea înapoi sub presiunea Congresului, să creeze un fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat să repare ceea ce administrația Trump a prezentat ca o instrumentalizare a justiției împotriva susținătorilor lui Donald Trump sub predecesorul său democrat, Joe Biden.

Democrații denunțaseră un „fond secret” destinat recompensării susținătorilor președintelui, inclusiv a persoanelor condamnate pentru atacul asupra Capitoliului, sanctuarul democrației americane, din 6 ianuarie 2021. Prin urmare, nu se așteaptă ca senatorii opoziției să se abțină atunci când Todd Blanche va fi interogat de camera superioară a Congresului SUA.

Confirmare dificilă

„Donald Trump conduce cea mai gravă acțiune de corupție din istoria președinției americane. Se pare că Todd Blanche nu a observat ”, a criticat deja luni senatorul democrat Dick Durbin, membru al Comisiei Judiciare.

Confirmarea nominalizării lui Todd Blanche de către această comisie ar putea fi dificilă, deoarece alegerea nu este susținută în unanimitate de senatorii republicani. Rămâne de văzut, însă, dacă aceștia vor merge până la a se opune deschis președintelui american, care menține un control extrem de puternic asupra partidului conservator.

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