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O țară uriașă se confruntă cu o problemă neașteptată: milioane de porci sălbăticiți distrug culturile și sursele de apă

Zeci de milioane de porci distrug culturile și sursele de apă din Australia. Este vorba despre porci care au fost domestici dar s-au sălbăticit și ulterior s-au înmulțit foarte mult. Fermierii se plâng de stricăciunile provocate de porci, iar problema a ajuns în atenția politicienilor.
O țară uriașă se confruntă cu o problemă neașteptată: milioane de porci sălbăticiți distrug culturile și sursele de apă
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
10 iun. 2026, 08:34, Social
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Zeci de milioane de porci sălbatici provoacă pagube importante în Australia, potrivit publicației Beef Central. Experții susțin că populația uriașă pune o presiune tot mai mare asupra agriculturii, mediului și biosecurității. Senatoarea Susan McDonald a estimat că până la 26 de milioane de porci sălbatici trăiesc în Australia.

Animalele provoacă pagube semnificative pe terenurile agricole. Într-o perioadă scurtă de timp, turmele de porci devastează culturi întregi, distrug gardurile și contaminează sursele de apă.

Pe lângă consecințele economice, experții vorbesc despre riscuri pentru mediu. Animalele contaminează solul, inclusiv sursele de apă, și afectează ecosistemele sensibile.

La fel de grav este că transmit la animalele domestice cu care intră în contact diferite boli.

15 milioane de porci ar putea fi vânați

Senatoarea australiană solicită măsuri urgente. Ea a declarat că aproximativ 70% dintre animale ar trebui să fie eliminate. Asta înseamnă că 15 milioane de porci sălbatici ar putea fi vânați. Ulterior, autoritățile vor fi nevoite să ia măsuri pentru a menține populația de porci sălbatici la un nivel scăzut.

Problema porcilor sălbatici din Australia ar putea fi rezolvată printr-o strategie națională, așa cum solicită Susan McDonald. Propunerea vizează lansarea unor programe de finanțare pe termen lung și a unor măsuri coordonate de control și intervenție.

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