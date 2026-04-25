Prima pagină » Politic » Fifor, ironii la adresa premierului: Nea Ilie s-a luat de piept cu Putin

Fifor, ironii la adresa premierului: Nea Ilie s-a luat de piept cu Putin

Fostul ministru al Apărării, social-democratul Mihai Fifor, a lansat sâmbătă ironii la adresa premierului Ilie Bolojan, după reacția acestuia la încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia.
Fifor, ironii la adresa premierului: Nea Ilie s-a luat de piept cu Putin
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
25 apr. 2026, 16:40, Politic

„Astăzi, nea Ilie s-a luat de piept cu Putin. Praf l-a făcut pe Facebook, haiducul pe rit nou de la Bihor. Acum că s-a rățoit din rărunchi Ilie – sărăcie, sigur Putin e pe perfuzii și va capitula. E doar o chestiune de ore până când Kremlinul ridică steagul alb. Nu mai vorbim de faptul că Shrek al nostru e deja la un pas să-i sufle Nobelul lui Donald Trump, după demonstrația asta de forță”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

El spune, ironic, că următoarea mișcare e trimiterea lui Miruță direct în Piața Roșie.

„Iar momentul în care l-a pe Putin cu SAFE-ul din tenebrele gândirii cancelariei…ei bine, asta a fost de-a dreptul nucleară. N-am dubii că citind, Putin s-a prăbușit de pe scaun. Nu sancțiunile, nu presiunea internațională – ci decisiva lui Ilie l-au pus jos. Lovitura finală. Următoarea mișcare e clară: îl trimite pe Mirutză – arma noastră psihologică, călare pe satelit, direct în Piața Roșie, să vorbească acolo până cad rușii ca spicele de stres. Și, uite așa, simplu, eficient, din tastatură, nea Ilie Sărăcie a înfrânt. Acum, în sfârșit, românii se pot simți în siguranță. Guvernul celor „10 negri mititei” e de strajă la hotare. Restul, sunt detalii”, a adăugat social-democratul.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a afirmat Ilie Bolojan.

 

