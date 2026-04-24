George Simion: „PSD e partidul lui Nicușor Dan”. AUR va depune în mai moțiune de cenzură

Simion a susținut, într-un videoclip postat pe Facebook, că AUR nu are nicio înțelegere cu PSD în privința moțiunii de cenzură și a afirmat că social-democrații „nu vor de fapt să-și dea jos propriul guvern”.

„Nu știu dacă PSD va face același lucru – dacă va depune moțiune sau se va alătura demersului AUR – pentru că PSD nici nu vrea să-și dea jos propriul guvern. PSD e partidul care l-a instalat în funcție pe Nicușor Dan”, a transmis George Simion.

Simion: „PSD este partidul lui Nicușor Dan”

Liderul AUR l-a acuzat pe șeful statului că „și-a trădat propriii alegători” și că ar acționa în favoarea PSD. Simion a susținut că „PSD este partidul lui Nicușor Dan” și l-a numit pe președinte „PSDan”.

„Nicușor Dan spune că nu va numi un premier AUR și că nu va lăsa un guvern minoritar susținut de AUR – nu că ar fi vorba de așa ceva, că noi nu facem blat cu acest sistem – dar Nicușor Dan n-a făcut decât să-și bată joc de orice prerogativă care stă în dreptul unui președinte”, a afirmat Simion.

El a mai spus că, în opinia sa, România se află într-o criză politică provocată de președinte și de partidele din fosta coaliție de guvernare. Simion a reiterat că AUR consideră alegerile anticipate drept „singura soluție” pentru depășirea crizei politice.

„Dacă nu mai sunt în stare să se înțeleagă între ei, să ajungem la alegeri anticipate, dar atenție: alegeri corecte. Până atunci, cât timp există majoritate în Parlament, noi, AUR, suntem în opoziție, ne facem datoria și depunem moțiuni de cenzură împotriva acestui guvern”, a declarat liderul AUR.

George Simion a reluat și o serie de critici personale la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce anterior fusese criticat public și vizat de o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru folosirea termenului „paraplegic” cu referire la șeful statului.

Nicușor Dan: Dacă PNL sau PSD vor veni la mine pentru un guvern minoritar cu susținerea AUR, nu voi fi de acord cu asta

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu va accepta formarea unui guvern minoritar susținut de AUR.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD va veni la mine și vor spune: «vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR», eu nu voi fi de acord cu asta”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că își menține decizia de a nu desemna un premier din partea unei eventuale coaliții PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susținut în Parlament de AUR, precizând că o astfel de solicitare este „extrem de puțin probabilă”.