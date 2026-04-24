George Simion, „taxat” aspru de o femeie cu dizabilități, după atacul la adresa lui Nicușor Dan

Sesizarea a fost formulată de Crina Steliana Țugui, membră USR și persoană cu dizabilități locomotorii, care a precizat că remarca lui Simion folosită într-un sens jignitor și degradant, „depășind orice limită a unei critici politice legitime.

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicușor Dan «paraplegic» în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că viețile noastre pot fi folosite ca insultă”, a declarat acesta, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a USR.

Femeia explică de ce a ales să sesizeze Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Ea spune că afirmațiile folosite de Simion în discursurile publice nu ar trebui folosite ca arme retorice pentru a umili.

„Am 46 de ani, studii economice și folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la CNCD nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care au fost reduși la o etichetă folosită ca insultă. Cuvinte precum «autist», «paraplegic» sau «handicapat» nu sunt arme retorice și nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realități de viață, anumite dizabilități, nu defecte morale”, spune femeia.

Ea a mai precizat că și persoanele cu dizabilități pot aduce o contribuție în societate, iar dizabilitatea nu face ca o persoană să aibă mai puțină valoare.

„Noi, persoanele cu dizabilități, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puțin valoroși, nu suntem mai puțin capabili de muncă, de iubire sau de contribuție”, spune Crina Steliana Țugui.

Astfel, USR solicită Consiliului pentru Combaterea Discriminării să constate și să sancționeze faptele de discriminare, să aplice sancțiuni contravenționale, dar și să oblige la publicarea unui rezumat al deciziei în mass-media.

„Utilizarea dizabilității ca instrument de atac politic este inacceptabilă. Astfel de derapaje contribuie la stigmatizare și marginalizare. USR face apel la responsabilitate în discursul public și la respectarea demnității umane. Respectul nu este opțional”, potrivit comunicatului publicat de USR.

Reamintim că joi, liderul AUR, George Simion, a spus despre șeful statului că este „paraplegic”, afirmând că președintele ar refuza că comunice cu partidul AUR. Ca răspuns, șeful statului a precizat vineri că declarația este „sub orice nivel de dialog”.