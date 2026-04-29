Fiica cea mică a lui Putin, în fruntea unui centru ultrasecret de inteligență artificială / Absolut nimeni nu are voie să se apropie de supercomputerul MGU-270

Universitatea de Stat din Moscova (MGU) a finalizat construirea unui centru închis de inteligență artificială aflat sub controlul Katerinei Tikhonova, directoarea Institutului de Inteligență Artificială al universității și fiica cea mai mică a președintelui Vladimir Putin, potrivit publicației independente ruse T-Invariant.

Proiectul reunește într-un singur ecosistem un institut de cercetare, o facultate nou-înființată, un centru de cercetare și supercomputerul MGU-270 – toate concentrate în campusul Vorobyovy Gory (Dealurile Vrăbiilor) din Moscova și toate aflate, potrivit sursei, sub autoritatea lui Tikhonova.

Un supercomputer secret, construit pe cipuri Nvidia

Detaliul care a atras cel mai mult atenția observatorilor este supercomputerul MGU-270 – o mașinărie de calcul de înaltă performanță construită pe procesoare grafice Nvidia, achiziționate prin importuri paralele din China, sub marca fictivă Solar Peak, pentru a ocoli sancțiunile occidentale și controalele la export care restricționează accesul Rusiei la semiconductori avansați.

Accesul la sistem este strict limitat.

„Dacă urmăriți programul de știri Vremya de pe Canalul 1, acesta prezintă vechiul supercomputer Lomonosov-2, nu MGU-270″, a declarat o sursă din comunitatea științifică pentru T-Invariant.

„Asta înseamnă că nici măcar echipa de televiziune nu a avut voie să intre. Nimeni nu are voie să se apropie de noul supercomputer, nici măcar în interiorul universității, cu excepția unui cerc restrâns de persoane din interior.”

Un alt cercetător a confirmat că propriii săi colegi de la centrul de calcul al universității nu au putut accesa proiectul.

„Din al doilea an mă întreb ce se întâmplă acolo sub conducerea lui Tikhonova. Pur și simplu ridică din umeri – nu au voie să intre”, a spus cercetătorul, adăugând că personalul a aflat despre noul supercomputer și despre noua facultate din știri, nu din interior.

O facultate nouă și niște întrebări despre logica ei

Pe 21 aprilie, MGU a anunțat oficial lansarea Facultății de Inteligență Artificială, condusă de Ivan Oseledets, doctor în științe fizice și matematice și director executiv al institutului de cercetare AIRI. Facultatea admite 36 de studenți la licență și 36 la masterat, cu câte 20 de locuri finanțate de stat la fiecare nivel, iar taxa anuală de școlarizare pentru locurile cu plată este de aproximativ 500.000 de ruble – echivalentul a circa 6.650 de dolari.

Nu toată lumea din mediul academic rus a primit cu entuziasm înființarea noii structuri.

Un membru al Academiei Ruse de Științe a pus la îndoială decizia de a crea o facultate separată în locul integrării inteligenței artificiale în departamentele existente.

„Chiar trebuie ca inteligența artificială să fie separată? De ce este aceasta o facultate nouă și nu un departament? Nu înțeleg”, a declarat omul de știință pentru T-Invariant.

„Reflectă o logică de rege al dealului – să-ți acorzi singur teritoriul.”

Bani de la fondatorul gigantului din aluminiu, Deripaska, și VTB, banca de stat

Proiectul este finanțat de oligarhul Oleg Deripaska, fondatorul gigantului din aluminiu Rusal, și de banca de stat VTB.

Se preconizează că inițiativele lui Tikhonova vor aprofunda și cooperarea cu China: sunt în curs discuții privind înființarea de laboratoare comune cu Universitatea ruso-chineză MGU-BIT din Shenzhen, iar MGU intenționează să construiască un parc de robotică în noua clădire a facultății.

Evoluțiile de la MGU ilustrează două tendințe majore ale Rusiei lui Putin: eforturile de a-și consolida capacitățile interne în domenii strategice precum inteligența artificială, în pofida izolării tehnologice impuse de sancțiuni, și rolul tot mai proeminent pe care membrii familiei prezidențiale îl joacă în sectoare-cheie ale economiei și cercetării rusești.