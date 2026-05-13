Incident armat în Senatul filipinez / Un senator căutat de Curtea Penală Internațională cere populației să-i blocheze arestarea

X/Clash Report
Luiza Moldovan
13 mai 2026, 15:53, Știri externe
Rafale de arme de foc s-au auzit miercuri în clădirea Senatului din Manila, în timp ce haosul se amplifica pe fondul unei iminente tentative de arestare a senatorului Ronald dela Rosa, vizat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime împotriva umanității.

Potrivit martorilor citați de Reuters, persoanelor aflate în zonă li s-a cerut să fugă și să se adăpostească, după ce în incinta Senatului s-au auzit focuri de armă.

Deocamdată nu este clar cine a deschis focul și nici dacă există victime.

Cel puțin zece militari intraseră în clădirea Senatului

Jurnaliștii Reuters aflați la fața locului au observat anterior sosirea a peste zece militari în uniforme de camuflaj, unii înarmați cu puști de asalt.

Autoritățile militare nu au oferit deocamdată explicații privind prezența trupelor în clădire.

Incidentul are loc în contextul în care Ronald dela Rosa, fost șef al poliției filipineze și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului președinte Rodrigo Duterte, a anunțat pe Facebook că arestarea sa este iminentă.

Baricadat în Senat încă de luni, dela Rosa comunica prin rețelele sociale

Refugiat în biroul său din Senat încă de luni, senatorul a lansat un apel public către susținători, cerându-le să se mobilizeze și să împiedice predarea sa către tribunalul internațional de la Haga.

„Fac apel la dumneavoastră, sper că mă puteți ajuta. Nu permiteți ca un alt filipinez să fie adus la Haga”, a transmis dela Rosa într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Un mandat de arestare emis în noiembrie și făcut public la începutul acestei săptămâni solicită reținerea senatorului în vârstă de 64 de ani, acuzat de crime împotriva umanității pentru rolul său în controversatul „război împotriva drogurilor”.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză autoritățile filipineze de execuții extrajudiciare

Dela Rosa a coordonat, în calitate de șef al poliției, campania antidrog a administrației Duterte, operațiune în urma căreia mii de presupuși traficanți au fost uciși.

Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat în repetate rânduri autoritățile filipineze de execuții extrajudiciare și mușamalizarea cazurilor.

Poliția filipineză respinge acuzațiile și susține că cele peste 6.000 de persoane ucise în operațiunile antidrog erau înarmate și au opus rezistență la arestare.

