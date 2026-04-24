Fostul președinte Rodrigo Duterte va fi judecat pentru crime împotriva umanității la Curtea Penală Internațională

Un complet de trei judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI), cu sediul la Haga, a stabilit că există „motive întemeiate” pentru a crede că Rodrigo Duterte este responsabil pentru zeci de crime, arată AP. Potrivit deciziei, fostul președinte ar fi conceput și implementat o politică de „neutralizare” a persoanelor suspectate de activități criminale, atât în perioada în care era primar al orașului Davao, cât și ulterior, ca șef al statului.

Acuzații legate de campania antidrog

Procurorii susțin că, începând din 2011, forțe de poliție și grupări paramilitare ar fi comis zeci de execuții la ordinul sau cu aprobarea lui Duterte. Motivațiile invocate includ recompense financiare sau evitarea unor represalii. Numărul victimelor rămâne disputat: autoritățile filipineze au raportat peste 6.000 de morți, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului estimează până la 30.000. Fostul președinte, care a condus Filipine între 2016 și 2022, a pledat nevinovat și respinge toate acuzațiile. Avocatul său principal, Nick Kaufman, a criticat decizia instanței, susținând că aceasta se bazează pe declarații neverificate ale unor martori.

Proceduri judiciare în curs

Rodrigo Duterte a fost arestat anul trecut în Filipine și transferat la Haga. El nu a fost prezent la audierile de până acum, renunțând la dreptul de a participa. Judecătorii au stabilit recent că este apt pentru a fi judecat, după ce o audiere anterioară fusese amânată din motive de sănătate. O dată pentru începerea procesului nu a fost încă stabilită. Decizia instanței a fost salutată de familiile victimelor și de organizațiile pentru drepturile omului. Rudele celor uciși în timpul campaniei antidrog au declarat că procesul reprezintă un pas important către aflarea adevărului și obținerea dreptății. Organizații internaționale au subliniat că acest caz transmite un semnal clar privind responsabilitatea liderilor politici pentru încălcări grave ale drepturilor omului.

Un caz cu implicații globale

Ancheta CPI a început în 2018, iar ulterior Filipine s-au retras din jurisdicția instanței, într-o mișcare interpretată de critici drept o încercare de a evita răspunderea. Recent, judecătorii au respins argumentele apărării privind lipsa de jurisdicție. Cazul Duterte devine astfel unul dintre cele mai importante procese internaționale privind responsabilitatea liderilor pentru crime împotriva umanității, cu potențial impact asupra modului în care sunt tratate astfel de acuzații la nivel global.