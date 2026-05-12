Prima pagină » Politic » Avem de ales între Europa și SUA? Răspunsul lui Nicușor Dan: „Dezbaterile sunt pasionale”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, marți, dacă România are de ales între Europa și SUA, iar răspunsul a fost că „într-o țară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale”, dar lucrurile nu trebuie să fie amestecate.
Laura Buciu
12 mai 2026, 09:52, Politic
„Într-o țară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale, însă nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi, în România, avem evident o dezbatere internă pe chestiunii interne, nu cea mai fericită, dar se mai întâmplă în democrație. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relația cu Uniunea Europeană, nici în relația cu NATO, nici în relația cu Statele Unite”, a spus președintele Dan, la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum” de la București.

Nicușor Dan a mai spus că „nu e vorba de o alegere” între Europa și SUA, cu „de a compatibiliza cât mai mult”.

„Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic, cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică. Și, de altfel, există proiecte complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Ăsta este unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem, extrem de predictibilă de 20, poate chiar 30 de ani. Nimic nu s-a schimbat aici”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan participă la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum” de la București.

