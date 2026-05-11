Polonia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul Mercosur

Reamintim că Polonia a a anunțat încă de săptămâna trecută vă va sesiza Curtea Europeană de Justiție în legătură cu acest acord.

Acest lucru s-a și întâmplat, iar plângerea a fost trimisă Luxemburgului, duminică seara, potrivit declarațiilor date de viceministrul de Externe polonez, Marcin Bosacki, potrivit Euronews.

Oficialul a subliniat că Polonia se așteaptă ca hotărârea Curții să ducă la suspendarea valabilității, dar și a punerii în aplicare în aplicare a acordului Mercosur.

Potrivit lui Bosacki, versiunea actuală a acestui acord ar fi dăunătoare pentru agricultura poloneză, dar și a UE.

Varșovia solicită și măsuri provizorii pentru suspendarea aplicării acordului până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Europeană de Justiție. Reamintim că aplicarea provizorie a acestui acord a început la 1 mai.

Ministrul polonez al agriculturii, Stefan Krajewski, a confirmat că țara sa este singurul stat membru UE care a introdus o acțiune în justiție împotriva acordului în fața celei mai înalte instanțe a UE. Acesta a confirmat, într-un mesaj pe X, depunerea cererii.

Obiecaliśmy i zrobiliśmy to. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości! Dla polskiego rządu bezpieczeństwo naszych rolników i konsumentów jest najważniejsze. Nasi rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi być ona… — Stefan Krajewski (@StefanKrajewski) May 11, 2026

Krajewski a precizat că prioritatea guvernului este de a proteja atât fermierii, cât și consumatorii, subliniind că producătorii polonezi nu se tem de concurență, cu condiția ca aceasta să se desfășoare în condiții echitabile și la standarde înalte. El a adăugat că sectorul agricol polonez poate conta pe sprijinul deplin al guvernului.

Reprezentanții Uniunii Europene și ai țărilor din Mercosur –Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat, în 17 ianuarie, un acord de parteneriat care include un acord comercial provizoriu.

Acordul a fost aprobat cu majoritate de voturi în cadrul Consiliului UE în 9 ianuarie, cu toate că Polonia, Irlanda, Franța, Ungaria și Austria și-au exprimat opoziția față de acord. Acordul complet de parteneriat va în vigoare numai după ratificarea sa de către toate statele membre ale UE.