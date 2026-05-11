Prima pagină » Știri externe » Polonia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul Mercosur

Polonia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul Mercosur

Polonia a depus plângere la Curtea Europeană, cerând suspendarea acordului. Astfel, Polonia și-a intensificat opoziția cu privire la acest acord, semnat între UE și țările din America Latină, care a intrat în vigoare, provizoriu, de la 1 mai.
Polonia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul Mercosur
Sursa foto: Pexels
Daiana Rob
11 mai 2026, 16:25, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Reamintim că Polonia a a anunțat încă de săptămâna trecută vă va sesiza Curtea Europeană de Justiție în legătură cu acest acord.

Acest lucru s-a și întâmplat, iar plângerea a fost trimisă Luxemburgului, duminică seara, potrivit declarațiilor date de viceministrul de Externe polonez, Marcin Bosacki, potrivit Euronews. 

Oficialul a subliniat că Polonia se așteaptă ca hotărârea Curții să ducă la suspendarea valabilității, dar și a punerii în aplicare în aplicare a acordului Mercosur. 

Potrivit lui Bosacki, versiunea actuală a acestui acord ar fi dăunătoare pentru agricultura poloneză, dar și a UE.

Varșovia solicită și măsuri provizorii pentru suspendarea aplicării acordului până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Europeană de Justiție. Reamintim că aplicarea provizorie a acestui acord a început la 1 mai.

Ministrul polonez al agriculturii, Stefan Krajewski, a confirmat că țara sa este singurul stat membru UE care a introdus o acțiune în justiție împotriva acordului în fața celei mai înalte instanțe a UE. Acesta a confirmat, într-un mesaj pe X, depunerea cererii.

Krajewski a precizat că prioritatea guvernului este de a proteja atât fermierii, cât și consumatorii, subliniind că producătorii polonezi nu se tem de concurență, cu condiția ca aceasta să se desfășoare în condiții echitabile și la standarde înalte. El a adăugat că sectorul agricol polonez poate conta pe sprijinul deplin al guvernului.

Reprezentanții Uniunii Europene și ai țărilor din Mercosur –Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat, în 17 ianuarie, un acord de parteneriat care include un acord comercial provizoriu.

Acordul a fost aprobat cu majoritate de voturi în cadrul Consiliului UE în 9 ianuarie, cu toate că Polonia, Irlanda, Franța, Ungaria și Austria și-au exprimat opoziția față de acord. Acordul complet de parteneriat va în vigoare numai după ratificarea sa de către toate statele membre ale UE.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru
Gandul
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor