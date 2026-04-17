Slovacia pregătește o acțiune la CJUE privind interdicția importurilor de gaz rusesc. Robert Fico: Slovacia are dreptul de a introduce acest litigiu

Slovacia intenţionează să iniţieze o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu interdicţia privind importurile de gaz rusesc, care va intra în vigoare din toamna anului 2027, a anunțat vineri premierul Robert Fico.

Acesta a subliniat faptul că inițiativa de a interzice importurile rusești ar fi trebuit să fie adoptată în unanimitate de toate statele membre ale UE şi nu cu majoritate calificată, așa cum s-a întâmplat. În plus, premierul slovac susține că în adoptarea reglementării a fost ocolită cerința unanimității pentru că unele țări se opuneau implementării interdicției, iar Comisia Europeană ar fi fost conștientă de acest lucru.

„În opinia guvernului slovac, acest lucru reprezintă o încălcare clară a tuturor principiilor pe care se bazează tratatele UE. Tratatele stipulează că deciziile privind sistemele de sancțiuni și chestiunile de politică externă trebuie luate în unanimitate”, a adăugat prim-ministrul.

THE SLOVAK REPUBLIC FILES A LAWSUIT BEFORE THE COURT OF JUSTICE OF THE EU OVER THE BAN ON IMPORTS OF RUSSIAN GAS “The Regulation of the European Council and the European Parliament of 26 January 2026 essentially stipulates that we will end imports of Russian gas and oil,” said… pic.twitter.com/YbcI3WNZC2 — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) April 17, 2026

Potrivit lui Fico, ministrul justiției din Slovacia ar trebui să solicite Curții Europene de Justiție să aplice măsuri provizorii – acest lucru putând permite permite continuarea importurilor de gaze rusești după expirarea termenului legal, până la soluționarea cauzei.

„Republica Slovacă are dreptul de a introduce acest litigiu, întrucât orice parte poate introduce o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg dacă consideră că un regulament a fost adoptat cu încălcarea tratatelor Uniunii. Ungaria a introdus anterior o acțiune similară, deși nu este clar cum va proceda noul guvern în această chestiune”, se mai arată în mesajul publicat de Fico pe X.

Potrivit Euractiv, o propunere de a impune o interdicție legală similară asupra importurilor de petrol din Rusia urma să fie publicată în această lună, însă a fost eliminată de pe ordinea de zi provizorie a Comisiei.