Slovacia pregătește o acțiune la CJUE privind interdicția importurilor de gaz rusesc. Robert Fico: Slovacia are dreptul de a introduce acest litigiu

Premierul slovac Robert Fico a anunțat vineri că țara sa va intenta un proces la Curtea de Justiție a UE (CJUE) în încercarea de a anula legea care interzice importurile de gaze rusești începând din toamna anului 2027.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
17 apr. 2026, 22:37, Știri externe

Slovacia intenţionează să iniţieze o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu interdicţia privind importurile de gaz rusesc, care va intra în vigoare din toamna anului 2027, a anunțat vineri premierul Robert Fico.

Acesta a subliniat faptul că inițiativa de a interzice importurile rusești ar fi trebuit să fie adoptată în unanimitate de toate statele membre ale UE şi nu cu majoritate calificată, așa cum s-a întâmplat. În plus, premierul slovac susține că în adoptarea reglementării a fost ocolită cerința unanimității pentru că unele țări se opuneau implementării interdicției, iar Comisia Europeană ar fi fost conștientă de acest lucru.

„În opinia guvernului slovac, acest lucru reprezintă o încălcare clară a tuturor principiilor pe care se bazează tratatele UE. Tratatele stipulează că deciziile privind sistemele de sancțiuni și chestiunile de politică externă trebuie luate în unanimitate”, a adăugat prim-ministrul.

Potrivit lui Fico, ministrul justiției din Slovacia ar trebui să solicite Curții Europene de Justiție să aplice măsuri provizorii – acest lucru putând permite permite continuarea importurilor de gaze rusești după expirarea termenului legal, până la soluționarea cauzei.

„Republica Slovacă are dreptul de a introduce acest litigiu, întrucât orice parte poate introduce o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg dacă consideră că un regulament a fost adoptat cu încălcarea tratatelor Uniunii. Ungaria a introdus anterior o acțiune similară, deși nu este clar cum va proceda noul guvern în această chestiune”, se mai arată în mesajul publicat de Fico pe X.

Potrivit Euractiv, o propunere de a impune o interdicție legală similară asupra importurilor de petrol din Rusia urma să fie publicată în această lună, însă a fost eliminată de pe ordinea de zi provizorie a Comisiei.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor