Uniunea Europeană poate îngheța activele rușilor sancționați chiar și prin trusturi, decide CJUE

Hotărârea, pronunțată joi, reprezintă un nou pas în consolidarea regimului de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva oligarhilor și persoanelor apropiate Kremlinului după invazia Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Judecătorii europeni au stabilit că noțiunile de „proprietate” și „control” trebuie interpretate în sens larg și trebuie să includă „toate formele de putere sau influență exercitate asupra activelor”, chiar și în lipsa unei conexiuni juridice directe între bun și persoana aflată pe lista sancțiunilor.

Potrivit instanței, scopul măsurilor este limitarea „cât mai mult posibil” a tranzacțiilor realizate cu aceste active și prevenirea oricăror tentative de eludare a sancțiunilor europene.

Uniunea Europeană vizează structurile juridice complexe folosite pentru ascunderea averilor

Decizia CJUE vine în urma analizării a trei cazuri trimise de instanțe din Italia. Acestea vizau confiscarea unor companii și a unui iaht considerate a fi controlate indirect de cetățeni ruși sancționați de Uniunea Europeană.

Bunurile erau administrate prin intermediul unor trusturi și structuri de proprietate complexe, iar companiile implicate au contestat măsurile, susținând că persoanele sancționate nu aveau control direct asupra activelor.

Instanța europeană a respins argumentele reclamanților și a precizat că indicii privind proprietatea sau controlul pot rezulta și din circumstanțe indirecte sau din utilizarea unor „structuri juridice inutil de complexe”.

Experții consideră că această interpretare extinsă oferă autorităților europene mai multă flexibilitate în identificarea activelor ascunse și în blocarea mecanismelor folosite pentru evitarea sancțiunilor.

Uniunea Europeană intensifică presiunea economică asupra Rusiei

De la începutul războiului din Ucraina, UE a adoptat multiple pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând persoane apropiate regimului de la Kremlin, companii, bănci și active de lux.

Măsurile au inclus înghețarea conturilor bancare, confiscarea iahturilor și restricționarea accesului la piețele financiare europene.

Noua decizie a CJUE este considerată una dintre cele mai importante clarificări juridice privind aplicarea sancțiunilor europene și ar putea avea efecte majore asupra modului în care statele membre identifică și blochează activele ascunse prin rețele financiare sofisticate.