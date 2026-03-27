Fico: România și Slovacia pot pune mai multă presiune asupra UE pentru reducerea prețului energiei electrice

Vizita oficială a avut loc vineri, la București și Oradea, și a inclus întâlniri la nivel înalt și discuții bilaterale între delegațiile guvernamentale. Premierul slovac Robert Fico a fost primit dimineață de președintele Nicușor Dan, la Cotroceni, iar ulterior s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Presiune comună pe energie

În cadrul declarațiilor comune de presă susținute alături de premierul român, Fico a menționat că una dintre principalele teme discutate a fost prețul energiei electrice, pe care îl consideră o problemă comună pentru ambele state.

„Avem o problemă comună, prețul energiei electrice. (…) Aici, împreună cu România, putem crea o presiune mult mai mare asupra Uniunii Europene pentru ca propunerile să vină cât mai repede și să fie cât mai concrete”, a declarat premierul slovac.

Fico: Trebuie reformat sistemul UE care influențează prețurile

Acesta a criticat modul în care Comisia Europeană a abordat subiectul până acum, spunând că așteaptă „o propunere urgentă” din partea executivului european.

În acest sens, Fico a indicat și o direcție concretă: reforma sistemului ETS (schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii). „Cel mai simplu pas este reforma sistemului ETS, care influențează prețul energiei electrice”, a explicat oficialul.

„Vom continua braț la braț”

Premierul Solvaciei a subliniat că România și Slovacia ar putea obține mai mult din cooperarea bilaterală dacă anumite proiecte ar primi sprijin politic direct. „Dacă am adăuga umbrela politică anumitor proiecte, în cooperarea bilaterală am putea atinge mult mai mult”, a declarat acesta.

El a adăugat că cele două state au interese comune în Uniunea Europeană, mai ales în domeniul politicii economice și al coeziunii: „Avem aceleași puncte de vedere și vom continua braț la braț”, a spus Fico.

Agenda europeană „ne lasă fără timp”

Premierul slovac a atras atenția că presiunea agendei europene reduce spațiul pentru cooperarea bilaterală, deși există potențial de creștere. „Agenda pe care o avem în Uniunea Europeană este atât de grea și ne perturbă atât de mult încât nu mai avem timp pentru relațiile bilaterale și pierdem oportunități extrem de mari din această cauză”, a spus Fico.

El a dat ca exemplu schimburile economice dintre Slovacia și România, estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, sugerând că acestea ar putea crește semnificativ. „Este adevărat că 5 miliarde de euro este cifra de afaceri pe care o avem, dar de ce nu poate fi șapte? Pentru că nu avem timp pentru noi, pentru că o mare parte din agenda noastră se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează”, a afirmat oficialul.

Sprijin reciproc

Potrivit lui Fico, țara sa susține aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră „extrem de importantă”: „Vrem să fiți parteneri OCDE. Este o organizație extrem de importantă. Noi considerăm apartenența extrem de importantă și suntem convinși că și apartenența dumneavoastră va avea același efect”.

În același timp, acesta a anunțat că Slovacia a cerut sprijinul României pentru candidatura sa la Consiliul de Securitate al ONU. „V-am rugat astăzi deschis să ne sprijiniți în candidatura noastră pentru poziția de membru în Consiliul de Securitate în anii 2027-2028 și vă mulțumesc pentru acordul pe care ni l-ați dat”, a declarat Fico.

Cooperare în prgramul SAFE

Fico a menționat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv în cadrul programului SAFE, unde ambele state au alocate fonduri.

„Astăzi, miniștrii de apărare au făcut schimb de opinii și de informații despre cum să colaboreze și în cadrul programului SAFE, în care ambele țări au alocate anumite bugete. Există un potențial destul de mare de colaborare”, a spus premierul slovac.

El a făcut referire și la prezența militarilor români în Slovacia: „Vă mulțumesc pentru acei soldați care sunt staționați în Slovacia, antrenați în apărare antiaeriană”, a transmis acesta oficialilor români.