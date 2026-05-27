Trump: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”

Președintele american Donald Trump a adăugat miercuri o nouă țară pe lista țărilor pe care le-a amenințat, averizând că va ataca Omanul dacă acesta încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Iranul. „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”, a spus el, relatează CNN.

Președintele Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă tuturor” și că SUA o vor „supraveghea”, adăugând că acești termeni fac parte din negocierile cu Iranul.

„Sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla”

Întrebat dacă ar accepta un acord pe termen scurt care ar permite Iranului și Omanului să controleze această cale navigabilă crucială, Trump a răspuns: „Nu, strâmtoarea va fi deschisă tuturor”.

„Sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla. Vom supraveghea. Vom supraveghea, dar nimeni nu le va controla”, a spus Trump. „Asta face parte din negocierile pe care le avem.”

Iranul a insistat că gestionarea strâmtorii nu are nicio legătură cu SUA , ci va fi coordonată cu Omanul, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei. Aceasta este o condiție pe care au repetat-o ​​și alți oficiali iranieni.