Prima pagină » Știri externe » Trump: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”

Trump: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”

Oman, stat aliat al SUA se alătură listei țărilor pe care Trump le-a amenințat și împotriva cărora a acționat uneori în calitate de președinte.
Trump: „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 01:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump a adăugat miercuri o nouă țară pe lista țărilor pe care le-a amenințat, averizând că va ataca Omanul dacă acesta încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Iranul. „Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”, a spus el, relatează CNN.

Președintele Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă tuturor” și că SUA o vor „supraveghea”, adăugând că acești termeni fac parte din negocierile cu Iranul.

„Sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla”

Întrebat dacă ar accepta un acord pe termen scurt care ar permite Iranului și Omanului să controleze această cale navigabilă crucială, Trump a răspuns: „Nu, strâmtoarea va fi deschisă tuturor”.

„Sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla. Vom supraveghea. Vom supraveghea, dar nimeni nu le va controla”, a spus Trump. „Asta face parte din negocierile pe care le avem.”

Iranul a insistat că gestionarea strâmtorii nu are nicio legătură cu SUA , ci va fi coordonată cu Omanul, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei. Aceasta este o condiție pe care au repetat-o ​​și alți oficiali iranieni.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu! Realitatea TV, ÎNCHISĂ!?
Gandul
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia