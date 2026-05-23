Trump: Detaliile acordului de pace cu Iranul „vor fi anunțate în curând”. Strâmtoarea Ormuz „va fi deschisă”

Trump anunță, într-o postare pe Truth Social, că „un acord a fost negociat în mare parte, urmând să fie finalizat între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate”.
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 01:12, Știri externe
„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în curând”, a scris Trump, potrivit SkyNews.

El adaugă că „pe lângă multe alte elemente ale acordului, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”.

Postarea vine după ceea ce președintele SUA descrie ca fiind o „convorbire foarte bună” cu liderii din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Pakistan, Turcia, Iordania și Bahrain.

Trump mai spune că a avut o convorbire separată cu prim-ministrul israelian Netanyahu, care „a decurs foarte bine”.

Anunțul marchează cea mai mare activitate de când SUA nu s-au prezentat la negocierile de pace de la Islamabad din 24 aprilie.

